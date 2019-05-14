Привел в дом мачеху: Цекало познакомил детей с новой женой

Александр Цекало и Дарина Эрвин после свадьбы перестали скрывать отношения / ru.hellomagazine.com

Известный российский продюсер и телеведущий Александр Цекало познакомил детей от брака с Викторией Галушко со своей новой женой Дариной Эрвин.

Как сообщает СтарХит со ссылкой на источник из окружения пары, 27-летняя мачеха вызвала симпатию у наследников.

"От брака с Викторией Галушкой у Саши есть 11-летняя дочь и шестилетний сын", - рассказал изданию инсайдер.

Знакомство детей 57-летнего продюсера с его четвертой супругой состоялось еще до свадьбы.

"Он не скрывал от ребят новые отношения, устроил встречу с Дариной. Еще до свадьбы все вместе ездили за границу. Были в Диснейленде в Лос-Анджелесе. Эрвин быстро поладила с детьми избранника", - утверждает источник.

Напомним, Цекало и его новоиспеченная жена Дарина Эрвин не скрывали своих чувств на премии ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве.

Российские СМИ сообщили, что пара расписалась в начале этого года в Беверли-Хиллз.

Напомним, впервые Цекало заподозрили в измене жене осенью 2018 год – тогда шоумен в ресторане в центре Москвы отдыхал с друзьями и в компании брюнетки, к которой не стеснялся проявлять чувства.

Отметим, в браке Цекало и Галушка состояли с 2008 года, у них родилось две детей.

Ранее СМИ распространили фотографии и информацию, что Цекало встретил Новый 2019 год в Риме в компании неизвестной брюнетки.