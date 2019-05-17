В трусах и тапочках: бывшая невеста Кличко шокировала нелепым видом

Хайден и Владимир / Instagram

Экс-невеста Владимира Кличко и мать его единственной дочери, актриса Хайден Панеттьери в очередной раз удивила публику.

Располневшая 29-летняя звезда телесериала "Нэшвилл" гуляла по Лос-Анджелесу в тапочках и нелепой мешковатой серой футболке, из-под которой выглядывали трусы.

Хайден сопровождал ее 30-летний бойфренд Брайан Хикерсон , который ранее попал в полицию за ее жестокое избиение, пишет Daily Mail.

Однако Панеттьер уже успела простить возлюбленного. На днях СМИ сообщали, что влюбленные купили по стаканчику кофе и пошли на прогулку, о чем-то мило беседуя.

В тот день Хайден выбрала для прогулки повседневную одежду, отказалась от макияжа, и собрала волосы в беспорядочный пучок.

Хайден в тапочках / Daily Mail

Напомним, Панеттьери, после распространения во многих мировых СМИ информации о ее отказе от ребенка, начала демонстрировать внимание к девочке.

Хайден в трусах / Daily Mail

Как ранее сообщалось, Панеттьери видится с дочкой пару раз в год, сейчас Кайя-Евдокия живет с Кличко в Киеве, ему помогает воспитывать малышку его мать.

Ранее новый бойфренд экс-невесты Кличко прокомментировал ее алкогольную зависимость.