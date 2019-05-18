Евровидение 2019 финал: бывший легкоатлет из Швеции поразил сеть искренним выступлением

18 мая 2019, 23:12

Экс-спринтер – один из фаворитов букмекеров.

Джон Лундвик
Джон Лундвик выступил с песней Too Late For Love / Reuters

Бывший спортсмен, а ныне – главный душечка Евровидения 2019 Джон Лундвик поразил зрителей искренним исполнением конкурсной песни Too Late For Love.

Обладатель восьми золотых медалей, полученных на национальных соревнованиях, показал, что он еще и талантливый автор песен. В композиции Too Late For Love он грустит об ушедшей любви, и предлагает героине своей песни все, чтобы вернуть ее:

Я мог бы стать солнцем

И дарить тебе свет в хмурые дни.

Может, я осветил бы весь твой мир

Всего одной вспышкой.

Джон, в какой-то степени, соревнуется в конкурсе сам с собой. Он написал песню не только для себя, но и для своего конкурента – участника Евровидения 2019 из Великобритании Майкла Райса. Райс исполнит композицию Bigger Than Us.

Букмекеры считают, что Лундвик займет 4 место из 41 участника Евровидения.

Смотрите прямую трансляцию финала Евровидения 2019 онлайн.

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финал Евровидение-2019 Джон Лундвик
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