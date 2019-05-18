Евровидение 2019 финал: бюджетная версия Maruv зажгла на сцене в БДСМ-наряде

Тамта зажгла на Евровидении 2019 / Reuters

"Бюджетная версия Maruv", как прозвали в сети представительницу Кипра Tamta, выступила в гранд-финале Евровидения 2019 с песней Replay.

38-летняя артистка на сцене показал не только свои вокальные данные. Tamta продемонстрировала стройную фигуру в наряде в стиле украинской исполнительницы Maruv.

Для номера артистка выбрала прозрачный боди, высокие лаковые чулки и сапоги на высоких каблуках.

Букмекеры считают, что артистка войдет в 15-ку финалистов, заняв 14 место.

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