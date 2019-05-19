Евровидение 2019 финал: блогер-андрогин из Франции выступил с 200-килограммовой балериной

Билал Ассани представил Францию на Евровидении 2019 / Reuters

Францию в финале международного песенного конкурса Евровидение-2019 в израильском Тель-Авиве представил 19-летний блогер-андрогин Билал Ассани. Отметим, что Францию входит в пятерку стран-основательниц конкурса, поэтому обошла полуфиналы и попала сразу в финал.

На сцене песенного конкурса он представил песню под названием Roi (Король). Ассани выступает в женском образе – в возрасте 15 лет парень увлекся творчеством Кончиты Вурст, которая выиграла Евровидение в 2012 году, и решил пойти по стопам кумира. Так, Билл вышел на сцену в длинноволосом белом парике, белом топе и штанах с высокой посадкой.

Кроме того, на сцене появилась и очень популярная в Instagram балерина с весом под 200 килограмм Лиззи.

Букмекеры пророчат артистку место в десятке - ему присудили 9 место.

Смотрите прямую трансляцию финала Евровидения 2019 онлайн.