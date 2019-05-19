Евровидение 2019 финал: участница из Австралии покорила сеть выступлением в "невесомости"

Кейт Миллер-Хайдке устроила зрелищное шоу / Reuters

Под 25 номером в гранд-финале Евровидения 2019 выступила представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая неожиданно взлетела в рейтинге букмекеров на 2 место, составив конкуренцию фавориту конкурса участнику из Нидерландов Дункану Лоуренсу.

На сцене конкурса певица представила поп-оперу Zero Gravity. Кейт устроила зрелищный номер: она парила в "невесомости" над сценой в компании двух бэк-вокалисток среди звезд в сверкающем вечернем платье и тиаре.

Интересно, что автором конкурсной песни, которая претендует на 2 место, стал супруг Кейт – он написал ее, вдохновившись беременностью и постродовой депрессией жены.

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