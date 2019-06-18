Нибиру отдыхает: дочь Тома Круза сделал тату в честь бога-инопланетянина

Приемная дочь Тома Круза и Николь Кидман, как и папа ударилась в саентологию, запрещенную в большинстве стран мира. На днях она порадовала очередным проявлением своей религии.
Приемная дочь Тома Круза и Николь Кидман Изабелла сделала себе тату в виде одного из мифических богов-инопланетян, о которых говорится в ее секте - саентологии.
Тату Изабеллы связано с мифом о появлении людей, сообщает издание ОК Magazine.
На пальце 26-летней Изабеллы появилось лицо инопланетянина - властелина Галактической Империи Ксену, который 75 миллионов лет назад командовал гвардией императора, и захватил власть после его исчезновения.
Ксену якобы установил диктатуру в галактике, а всех неверных сослал на далекую планету, которая оказалась Землей, и взорвал. Их души были помещены в тела землян. Якобы именно так появились люди.
Сам Ксену и его окружение позже были свергнуты и сосланы на ту же Землю, где провели в заточении 75 миллионов лет и освободились в ХХ веке. Теперь, по мнению саентологов они творят бесчинства на планете.
Ранее Изабелла рассказывала, как религиозное учение повлияло на ее жизнь, в том числе помогло остановить погружение в проблемы.
К слову, Изабелла не общается с Николь Кидман - предполагается, что из-за религиозных взглядов.
Ранее сообщалось, что Циолковский побывал на планете смерти Нибиру и оставил послание.