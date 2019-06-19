Сериал Чернобыль 2 серия с украинским переводом: смотреть онлайн

Чернобыль 2 серия онлайн/ HBO

Новая 2 серия сериала Чернобыль в украинском переводе выходит 19 июня на 1+1.

В серии показывают, что после взрыва руководство СССР не знает что делать.

Ситуация держится лишь на ученых — московском ядерном физике Валерии Легасове и минчанке Ульяне Хомюк.

На совещании, Горбачев не верит анализу Легасова, и отправляет его под присмотром Щербины в Припять.

Щербина под страхом смерти заставляет пилота пролететь над пылающим реактором ЧАЭС.

Ученые с трудом добиваются начала эвакуации людей из Припяти - тут в серии постарались достоверно передать, какая ужасная атмосфера сопровождала все, что происходило тогда.

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Серию завершает история о том, как три спасателя-добровольца — Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов — спустили воду из бассейна-барботера, который находился под энергоблоком. Это известная история о том, как три человека спасли Украину, Беларусь и остальную Европу от еще одного, гораздо более масштабного взрыва на ЧАЭС. Он мог произойти, если бы раскаленная масса реактора, смеси песка, свинца, бора, доломитов (материалы использовались для тушения пожара), все же прожгла бы подреакторные помещения и соприкоснулась бы с водой.

Чернобыль 2 серия смотреть онлайн на украинском языке:

Ранее в сети появились слухи, что сериал Чернобыль получит дополнительную 6 серию.