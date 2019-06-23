Бари Алибасов в стыдливых трусах поколотил врача: в Сеть слили видео

Алибасов в трусах набросился на своего врача / Телеграм

Известный российский продюсер Бари Алибасов подрался со своей подругой-диетологом Марият Мухиной. Мордобой сняли на видео о слили в Сеть.

По словам пиар-директора артиста Вадима Горожанкина, диетолог Алибасова, которая долгое время с ним сотрудничала, подсовывала пациенту без его ведома запрещенные препараты.

Горожанкин заявил, что с диетологом отношения разорваны и реабилитацией Алибасова после отравления она заниматься не будет.

Продюсер также высказал предположение, что ему давали препараты, которые несли угрозу для жизни и здоровья.

Читайте также"Где мой кот?": Бари Алибасов, который смачно отхлебнул КРОТа, открыл глаза и заговорилТак вот, на кадрах ролика отчетливо видно, как звездный продюсер снял с себя халат и в стыдливых трусах пытался выпроводить горе-диетолога из своего дома. У них произошла словесная перепалка на лестничной клетке в окружении журналистов и других жильцов подъезда. Шоумен несколько раз толкнул медика.

Отметим, что под видео граждане оставили комментарии. Многие пишут, что ужасно устали ежедневно читать новости на тему здороьвя и самочувствия Бари Алибасова.

"Превратился в овощ", - отметил Максим Внедорожников.

"Цирк одного клоуна", - добавила Стефани Иванова.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.