Подруга Алибасова подсовывала ему наркотики накануне отравления

Бари Алибасов мог до отравления быть вынужденным наркоманом / pronedra.ru

Российский продюсер Бари Алибасов обвинил свою давнюю приятельницу в накачивании его наркотиками задолго до злополучного отравления средством для промывки труб, из-за которого он попал в НИИ имени Склифасовского в Москве.

Как сообщает радиостанция Говорит Москва, пиар-директор артиста Вадим Горожанкин рассказал, что диетолог Алибасова, которая долгое время с ним сотрудничала, давала пациенту без его ведома запрещенные препараты.

Горожанкин заявил, что с диетологом отношения разорваны и реабилитацией Алибасова после отравления она заниматься не будет. Продюсер также высказал предположение, что ему давали препараты, которые несли угрозу для жизни и здоровья.

"Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, я сдал анализы на наличие психотропных веществ. Жду результаты", — сообщил продюсер.

Он подчеркнул, что если результаты медицинских тестов окажутся положительными, то он обратится в суд для дальнейших разбирательств.

Родственники Алибасова также высказали обеспокоенность в связи с тем, что врач-диетолог интересовалась недвижимостью продюсера и документами на нее.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.