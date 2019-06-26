Умер Аркадий Ивановский: гитарист группы Песняры

Аркадий Ивановский умер в 59 лет / соцсети

Гитарист беларусского ансамбля Песняры, который основали еще во времена СССР, умер в Минске.

О смерти Акрадия Ивановского сообщил администратор форума группы в сети Олег Верещагин.

"Последний гитарист "Песняров" до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны", - написал он, отметив, что о смерти сообщил Александр Попроцкий из Минска (передал Олег Аверин).

Причина трагедии неизвестна. Уточняют, что Аркади Ивановский утонул 24 июня. Прощание с ним состоится сегодня в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12, с 14 до 15.

В августе музыканту исполнилось бы 60 лет. Прощание с ним состоится днем в среду в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского.

Аркадий Ивановский родился 6 августа 1959 года. С 1982 года работал в различных филармониях и коллективах, в частности в ВИА "Тоника", в ансамбле песни и танца Вооруженных сил Белоруссии, оркестре Михаила Финберга.

В ансамбле "Песняры" заменял Владимира Мулявина, который умер в 2003 году, Ивановский выступал с 1996 года.

После распада группы он был старшим преподавателем в Институте современных знаний имени Широкова на кафедре художественного творчества и продюсерства.