Большая маленькая ложь 2 сезон 5 серия: новый трейлер онлайн

Пятая серия 2 сезона сериала Большая маленькая ложь выходит 7 июля, и в сети появилось промо, в котором Селесте приходится совсем несладко.
Новая 5 серия 2 сезона сериала Большая маленькая ложь Убейте меня выходит в воскресенье 7 июля на телеканале НВО.
В трейлере видно, что Мария Луиза доводит дело до конца, и таскает Селесту по опекунским советам, и обращается к юристам и соцработникам, чтобы получить опеку над ее детьми.
Тем временем Бонни над кроватью матери переживает все новые неприятные воспоминания из прошлого.
Рената, несмотря на проблемы из-за ареста Гордона, и пытается помочь Селесте - морально советом и поддержкой, и не только.
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Тем временем, Зигги переживает тяжелый этап в своей жизни - узнав, кто был его отцом, каким он был, и как на свет появился сам мальчик, он боится повторить его судьбу, и превратиться еще в одного Перри Райта.
Мадлен и Эд уже устали от разборок, вранья, и попыток примириться друг с другом.
Большая маленькая ложь 2 сезон 5 серия смотреть онлайн трейлер:
Сериал Большая маленькая ложь транслируется телеканалом НВО, но тем, у кого нет подписки, стоит поискать и зарегистрироваться для просмотра сериала в телесервисах, по типу Амедиатеки или Мегого.