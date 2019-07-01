Большая маленькая ложь 2 сезон 5 серия: новый трейлер онлайн

Большая маленькая ложь 2 сезон 5 серия онлайн промо / скриншот

Новая 5 серия 2 сезона сериала Большая маленькая ложь Убейте меня выходит в воскресенье 7 июля на телеканале НВО.

В трейлере видно, что Мария Луиза доводит дело до конца, и таскает Селесту по опекунским советам, и обращается к юристам и соцработникам, чтобы получить опеку над ее детьми.

Тем временем Бонни над кроватью матери переживает все новые неприятные воспоминания из прошлого.

Рената, несмотря на проблемы из-за ареста Гордона, и пытается помочь Селесте - морально советом и поддержкой, и не только.

Читайте такжеБольшая маленькая ложь 2 сезон: что было в четвертой серии

Тем временем, Зигги переживает тяжелый этап в своей жизни - узнав, кто был его отцом, каким он был, и как на свет появился сам мальчик, он боится повторить его судьбу, и превратиться еще в одного Перри Райта.

Мадлен и Эд уже устали от разборок, вранья, и попыток примириться друг с другом.

Большая маленькая ложь 2 сезон 5 серия смотреть онлайн трейлер:

Сериал Большая маленькая ложь транслируется телеканалом НВО, но тем, у кого нет подписки, стоит поискать и зарегистрироваться для просмотра сериала в телесервисах, по типу Амедиатеки или Мегого.