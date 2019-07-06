Унизивший россиян клип Пирожкова на песню Алкоголичка возглавил тренды YouTube

6 июля 2019, 21:31

Ролик набрал уже свыше пяти миллионов просмотров.

Клип Алкоголичка возмутил россиян пропагандой пьянства
Клип Алкоголичка возмутил россиян пропагандой пьянства / Фото: скриншот из видео

Новый клип российского комика Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, на песню Алкоголичка возглавил тренды постсоветского сегмента YouTube.

Очередная работа Пирожкова за сутки набрала на видеохостинге пять миллионов просмотров.

В клипе снялись коллега музыканта, российский комик Михаил Галустян, блогеры Олег Монгол и Верона, актер Андрей Свиридов из сериалов Универ и СашаТаня.

Россиян возмутил клип, высмеивающий отечественные пороки, поэтому многие писали в комментариях, что разочарованы новой песней Пирожкова. Звучали мнения, что клип и песня аморальные, подают плохой пример и демонстрируют деградацию.

"Вопрос: как музыка алкашей совпала со словами Артура?", "Ну наконец-то теперь для алкашей есть хит... Скрытая реклама любви к пьянствам", "Кто эту дичь смотрит? Пока вот такие ушлепки на сцене скачут, нормальным талантам туда не пробраться", "Вот потом дети слушают эту хрень. И становятся алкоголиками, подражают звездам, ведь они не понимают, что звезды поют такую хрень от того что петь нечего уже", - возмутились россияне.

Напомним, 42-летний глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, которого ранее распекли в Сети за поход 28 июня в ночной клуб на концерт российского артиста Артура Пирожкова, стал звездой светской хроники.

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клип Александр Ревва алкоголики Артур Пирожков новости шоу бизнеса
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