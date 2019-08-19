Звезда Большой маленькой лжи полностью обнажилась

Зои Кравиц / Instagram

Актриса из Блудливой Калифорнии, Дивергента и Большой Маленькой Лжи Зои Кравиц снялась обнаженная в черно-белой фотосессии.

Зои Кравиц снялась полностью обнаженной, только слегка прикрыв грудь рукой. А фото с Зои кравиц опубликовала фотограф Зои Гроссман.

"Сестра по духу", - написала Зои Гроссман под фото.

На снимке Зои Кравиц показала свою оголенную грудь, которую слегка прикрыла руками, засветила свой пупок и тонкую талию. Она соблазнительно смотрит в объектив и берет палец в рот.

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Зои Кравиц / Instagram

И это не первое фото, которое выставляет Зои Гроссман - она регулярно фотографирует Зои Кравиц - для журналов, обложек и просто для блогов.

До этого Зои Кравиц показала всем свой голый зад без белья, повернувшись спиной и сняв штаны.

Зои Кравиц / Instagram

А также, когда она снималась для глянца в цвете, Зои Кравиц продемонстрировала соски под мокрой прозрачной майкой, которую специально потянула, чтобы все стало видно.

Зои Кравиц / Instagram

Поклонники с удовольствием комментируют ее фото, и ставят массу лайков.

Ранее звезда Квартала продемонстрировала сочные ягодицы на отдыхе в Италии.