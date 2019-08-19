Звезда Квартала лукаво показала сочные ягодицы

Валерия Товстолес / Instagram

Звезда Лиги Смеха и Женского Квартала Валерия Товстолес продемонстрировала фото своих соблазнительных фото с отдыха в Европе.

Валерия Товстолес опубликовала снимки в купальнике с пляжа в Италии недалеко от города Латина в своем Instagram.

"Для меня вот такой отпуск - идеальный. Море, пляж, утренние подъемы и конечно зарядка на берегу. Сейчас мы выехали из Рима и направляемым в Амалфи, это очень красивый маленький город на побережье между скал. По пути мы заезжаем на пляжи и купаемся, а я уже успела сделать приветствие солнцу и Лу сфоткал меня в релаксе. Ещё несколько дней удовольствия и обратно в Киев. Но я уже так соскучилась по своей Кимули и Сируне, которых сейчас нянчит наша lin04ek. В Киеве сразу по приезду меня ждёт два очень важных события, по-этому домой я хочу, но пока итальянские каникулы и каждая минута на счёту)", - пишет Валерия.

На снимке, который она опубликовала в сети она сидит на пляже в черном цельном купальнике, который только слегка прикрывает ее фигуру у самой кромки воды. Валерия присела на колени и сложила пальцы в жесте, который мы привыкли видеть в кино, когда показывают медитацию. Однако, все внимания зрителей было приковано к соблазнительным линиям ее спины и сочным ягодицам, которые не смог скрыть купальник.

Валерия Товстолес / Instagram

Ну, а на фото, которое она опубликовала в сторис, половину места занимает море и пляж, а вот вторую - соблазнительные ягодица актрисы крупным планом.

Снимки привели в восторг поклонников и друзей Валерии, и они поспешили с комплиментами.

"Вау, это просто супер", - прокомментировали фанаты Елены Кравец.

"Лераааа", "Красивая", "С такой фигурой, если ещё и подкачать...", "Шикарный "..д"!", - пишут поклонники.

Как известно, Ваелрии 24 года, она бакалавр по специальности финансы и кредит, но она начала играть в КВР в Днепре еще в 19 лет, а потом сыграла в Лиге Смеха в 2016 году, и потом вместе с Еленой Кравец, Мартой Адамчук, Элиной Мбани и другими девушками стала участницей Женского квартала.

У нее есть молодой человек, но Валерия не всегда его показывает в своих соцсетях, и предпочитает держать личную жизнь вдали от СМИ.

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