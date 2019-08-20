Бузова бесстыже скопировала песню Поляковой и прячется от украинской певицы

20 августа 2019, 13:49

Оля Бузова выпустила клип Лайкер, который оказался комплексным плагиатом Оли Поляковой.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

Украинская певица Оля Полякова с присущим ей юмором показала, что и где именно сплагиатила у нее Оля Бузова для своего Лайкера, и опубликовала в соцсетях отчет с разбором моментов.

"Приятно быть цитируемым живым классиком", - написала она.

Однако, фанаты Бузовой обрушились с критикой своей любимой исполнительницы, и тогда Полякова опубликовала видео со сравнением видеоряда, музыки и даже костюмов со своего клипа Королева Ночи и клипа Бузовой Лайкер.

Костюмы, стиль и часть клипа Бузова бесстыже "слизала" с клипа Поляковой.

Кроме того, местами даже заметно, что мотив песни тоже повторяет Королеву Ночи.

От Оли Бузовой пока что реакции нет. Несмотря на то, что Полякова отметила ее на на своих постах, у Бузовой они даже не появились в разделе "Отмечена" - она просто игнорирует то, что Полякова пишет.

Предлагаем ознакомиться с материалами Поляковой, посмотреть оба клипа и сделать свои выводы.

Оля Полякова Королева ночи смотреть онлайн клип:

Оля Бузова Лайкер смотреть онлайн клип:

Ранее Оля Бузова без белья отдубасила парня сковородой в новом клипе Лайкер

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Ольга Бузова клип Оля Полякова плагиат новости шоу бизнеса
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