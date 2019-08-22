Актер Духless получил запрет на въезд в Украину

Милош Бикович / Instagram

Незаконно попавший в оккупированный Россией Крым сербский актер Милош Бикович, который снимается последнее время только в российских сериалах и фильмах, попытался въехать в Украину, и был удивлен, что его преступления не остались незамеченными.

Снимающийся в Крыму сербо-российский актер решил показать свою "крутость", и насмехается над решением запретить ему въезд в Украину из-за угрозы нацбезопасности страны.

"Мне запрещен въезд в Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так, чтобы угрожать безопасности нации. "Угроза национальной безопасности", ребята, вы — чемпионы", — написал Бикович.

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Оказывается, Балканский рубеж снимали не совсем на Балканах. Второй блок сериала сняли в Крыму, и актеры, естественно не проходили пограничный контроль у украинских сотрудников Госпогранслужбы.

Не удивительно, что Милош получил наказание за незаконное пересечение границ Украины и гастроли в оккупированном Крыму.

Ранее раскритиковавший Зеленского житель Донбасса попал в базу Миротворца.