Директор Ротару ответил на слухи о раке у певицы

Ротару заподозрили в заболевании онкологией / instagram.com/sofiarotaru.official/

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров опроверг слухи об онкологическом заболевании у певицы.

В интервью kp.ru он подчеркнул, что информация о лечении Ротару в Крыму не соответствует действительности.

"Никакого рака у Софии Михайловны нет. В Крым Ротару в этом году, к сожалению, вообще не приезжала, хотя у нее есть там дача и бизнес. Ротару живет по-прежнему в Киеве", - констатировал он.

Лавров добавил, что медицинские процедуры, не связанные с раком, София Михайловна проходит не в Крыму, а в Германии, в пригороде Франкфурта, где ей проводят полное обследование организма.

Читайте такжеСофия Ротару рассказала, где живет последние 10 лет"У меня все спрашивают: почему София Михайловна так молодо выглядит? Она раз в год ездит на север Италии в одну из престижных клиник на очистку организма, на детокс-терапию. Там она правильно питается и худеет. Врачи составляют индивидуальное меню, подбирают витамины", - рассказал он.

Слухи о раке у 72-летней звезды появились после того, как один из пользователей Сети, назвавшийся ее соседом, заявил, что Ротару якобы восстанавливается после тяжелых процедур у себя в крымском особняке.

В августе Ротару отпраздновала 72-летие. СМИ писали, что день рождения она провела в Ялте, однако у певицы заверили, что Крым она не посещала после его аннексии в 2014 году РФ.

Напомним, Ротару приписывают роман с бывшим бойфрендом Татьяны Булановой, экс-солистом группы Турбомода Александром Поповым.

Ранее астролог рассказал о болезни Софии Ротару.