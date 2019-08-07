Софии Ротару 72: племянница поздравила ее в прямом эфире ТВ

Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

София Ротару 7 августа отмечает 72 день рождения. Она имеет не только шикарный голос, и большую коллекцию песен, но и большое количество родственников. Среди них - племянница, тоже Соня, которая выступает под псевдонимом Sonya Kay.

С утра на шоу Сніданок з 1+1 появилась Sonya Kay, которой бессовестно позвонили в 8 утра.

"Соня доброго ранку", - приветствовали ее ведущие шоу

"Давно не виделись. Рады увидеться в такой день, и особенно по такому поводу. Ты уже успела поздравить Софию Михайловну с днем рождения?", - сказал Руслан Сеничкин.

"Ты знаешь, я еще не успела, потому что я только что проснулась, и извиняюсь, что так "супер-хорошо" выгляжу. Поэтому, сегодня буду поздравлять именно в прямом эфире, а потом уже позвоню ей на телефон и поздравлю так.", - пообещала певица.

Роман Сеничкин напомнил, что София Ротару живет в Украине - под киевем, и иногда может смотреть Сніданок з 1+1, поэтому пускай поздравляет.

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"Тетя Соня, поздравляю тебя з днем рождения. Желаю, чтобы ты всегда была такой жизнерадостной, добродушной, живой, и саоме главное - чтобы ты былаздорова для всех твоих фанатов. Я тебя люблю, ценю, и желаю всего наилучшего", - поздравила Ротару ее племянница.

"Мы присоединяемся, и все украинцы так же поздравляют Софию Михайловну. София Михайловна сделала такую шикарную карьеру, и тебе мы того же желаем. Скажи, когда ты пишешь новую песню - ты советуешься с Софией Михайловной?", - спросила Людмила Барбир.

" Это человек великий, и когда мы встречаемся, а это бывает, к несчастью очень редко, мы обсуждает разные темы и наши проблемы, и достижения. Но, к несчастью, моей музыкальной карьерой она никогда не интересовалась, и я ее полностью понимаю, потому что у нее есть сын и внуки, о которых она заботится в первую очередь. И тут нет никакого осуждения - потому что это нормально, когда бабушка или мама заботятся про своих самых родных. Я ни о чем не жалею, и иду своим путем, у меня даже песня есть - Вільна. У меня свои цели, свои достижения", - сказала Соня.

Руслан Сеничкин попросил ее рассказать о каком-то необычном случае из жизни, который характеризует ее.

"Каждый раз, как я приезжаю в село, Машинцы, откуда он родом, - это яркое событие, потому что она очень добрый человек, и всегда одаривает всех подарками - и родственников, и близких. Поэтому, каждый раз, как она приезжает к нам и в это село - это яркие события", - сказала она.

Напомним, что София Ротару стала хедлайнером Atlas Weekend 2019, на котором также выступала и ее племянница Sonya Kay.

Sonya Kay поздравила Софию Ротару в прямом эфире смотреть онлайн Сніданок з 1+1: