Эд Ширан уходит со сцены

Эд Ширан / @EdSheeranMusic

Музыкант и певец Эд Ширан, который написал песню Shape of You, заявил о том, что намерен уйти из большой музыки.

Эд Ширан делает перерыв на гастроли на 18 месяцев из-за того, что наконец женился. Об этом пишет Independent.

"Как вы знаете, я ездил в рамках тура Divide более 2 лет, и теперь последний день тура", - заявил Эд Ширан.

Он отыграл 280 концертов с марта 2017, и теперь решил сделать перерыв полтора года, чтобы побыть с молодой женой.

Как раньше говорили их знакомые, пара мечтает завести детей.

За тур Divide команда Эда Ширана заработала 775.6 миллионов долларов.

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