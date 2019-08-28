Эд Ширан уходит со сцены

Знаменитый певец, который сыграл в Игре Престолов, и выпустил самую романтичную песню, оставляет музыку.
Музыкант и певец Эд Ширан, который написал песню Shape of You, заявил о том, что намерен уйти из большой музыки.
Эд Ширан делает перерыв на гастроли на 18 месяцев из-за того, что наконец женился. Об этом пишет Independent.
"Как вы знаете, я ездил в рамках тура Divide более 2 лет, и теперь последний день тура", - заявил Эд Ширан.
Он отыграл 280 концертов с марта 2017, и теперь решил сделать перерыв полтора года, чтобы побыть с молодой женой.
Как раньше говорили их знакомые, пара мечтает завести детей.
За тур Divide команда Эда Ширана заработала 775.6 миллионов долларов.
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