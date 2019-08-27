Гордон готовится стать папой в седьмой раз

Дмитрий Гордон станет отцом в седьмой раз / Facebook

Жена украинского журналиста Дмитрия Гордона, редактор политических программ Алеся Бацман беременна в третий раз. Об этом свидетельствуют ее фото в День Независимости, которые появились в ее Facebook.

Возглавляющую отдел по информационной политике у Игоря Смешко Алеся Бацман засветила беременный живот на праздновании Дня Независимости Украины с Владимиром Зеленским.

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На День Независимости она попала непосредственно в компанию с украинскими политиками, среди которых оказались Владимир Зеленский, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Леонид Кучма. Она вышла в этот день в красной вышиванке и даже с венком.

Напомним, для Алеси Бацман это будет третий ребенок, а для ее мужа Дмитрия Гордона - 7. Четверо родились от первой жены Елены Сербиной: Ростислав (1992 г. р.) – выпускник института международных отношений, Дмитрий (1995 г. р.) – композитор, Елизавета (1999 г. р.) и Лев (2001 г. р.) – спортсмен. От Алеси Бацман родились Санта в 2012 году и Алиса в 2016 году.