Назвали самую популярную песню лета-2019

Камила Кабельо и Шон Мендес/ скриншот из видео

Популярнейший музыкальный онлайн-сервис Spotify обнародовал данные о наиболее чаще прослушиваемых песнях лета 2019.

Самым популярным стал трек Камилы Кабельо и Шона Мендеса Señorita. На втором месте — трек Эда Ширана и Джастина Бибера I Don’t Care, а на третьем месте — хит Билли Айлиш Bad Guy.

Несмотря на то, что трек Old Town Road рэпера Lil Nas X и кантри-певца Билли Рэя Сайруса ранее побил рекорд чарта Billboard Hot 100, в рейтинге Spotify он лишь четвертый. На пятой позиции расположился трек Callaita от Bad Bunny и Tainy.

Напомним, ранее Ольгу Бузову обвинили в том, что она скопировала песню Оли Поляковой.