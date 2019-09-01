Танці з зірками 2019: 2 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Танці з зірками 2019 / 1+1

Новый 2 выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел на 1+1 в 21:00. на паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В это воскресенье телезрители впервые в 3 сезоне шоу смогут проголосовать за своих любимых участников, а по результатам оценок судей и зрителей уже в это воскресенье одна из пар покинет проект. Поддержать своих фаворитов можно отправив смс, а также с помощью мобильного приложения 1plus1 video, в котором один голос равен 8 смс сообщением.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: что было в 1 выпуске 3 сезона шоу

2 выпуск 3 сезона шоу Танцы со звездами выходит под заголовком Вечер легенд.

Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой планируют посвятить страстное танго кумиру шоумена - Олегу Виннику, который, кстати, сможет увидеть выступление звезд, ведь в этот раз певец будет ведущим балкона.

Даниэль Салем со своей партнершей Юлией Сахневич раскроют зрителям новую драматическую историю из жизни ведущего Одруження наосліп в лирическом контемпорари. Актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко продемонстрируют джаз, который пара станцует в честь певца James Brown.

Актриса Квартала 95 Елена Кравец с Максом Леоновым выполнят модерн под проникновенные строки известной поэтессы Веры Полозковой.

Maruv и Jay станцуют вальс, и певица попросила у поклонников поддержки, так как у нее было всего пара тренировок, а эта хореография ей не свойственна.

Танці з зірками 2019 2 выпуск: Алексей Яровенко и Алена Шоптенко/ 1+1

Ведущая Надежда Матвеева и Валерий Шохин зажгут зал страстной самбой, которую ведущая посвятит своей любимой певице Jenifer Lopez, украинская Моника Беллуччи Людмила Барбир со своим партнером Дмитрием Жуком выполнят фьюжн в честь кумира звезды Сніданку з 1+1 - принцессы Дианы.

Читайте такжеТанці з зірками 2019 Украина - все участники сезона и их биографии

К тому же со второго выпуска 3 сезона Танцев Юрий Горбунов и Тина Кароль становятся постоянными ведущими впервые за много лет - раньше они только открывали и закрывали шоу.

Танці з зірками 2019 2 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 01-09-2019: