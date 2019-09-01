Танці з зірками 2019: 2 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

1 сентября 2019, 20:30

Второй выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 1 сентября, и 12 пар вышли на главный паркет. Что было во 2 выпуске 3 сезона - смотри и читай на Главреде.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019 / 1+1

Новый 2 выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел на 1+1 в 21:00. на паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В это воскресенье телезрители впервые в 3 сезоне шоу смогут проголосовать за своих любимых участников, а по результатам оценок судей и зрителей уже в это воскресенье одна из пар покинет проект. Поддержать своих фаворитов можно отправив смс, а также с помощью мобильного приложения 1plus1 video, в котором один голос равен 8 смс сообщением.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: что было в 1 выпуске 3 сезона шоу

2 выпуск 3 сезона шоу Танцы со звездами выходит под заголовком Вечер легенд. 

Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой планируют посвятить страстное танго кумиру шоумена - Олегу Виннику, который, кстати, сможет увидеть выступление звезд, ведь в этот раз певец будет ведущим балкона.

Даниэль Салем со своей партнершей Юлией Сахневич раскроют зрителям новую драматическую историю из жизни ведущего Одруження наосліп в лирическом контемпорари. Актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко продемонстрируют джаз, который пара станцует в честь певца James Brown.

Актриса Квартала 95 Елена Кравец с Максом Леоновым выполнят модерн под проникновенные строки известной поэтессы Веры Полозковой.

Maruv и Jay станцуют вальс, и певица попросила у поклонников поддержки, так как у нее было всего пара тренировок, а эта хореография ей не свойственна.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019 2 выпуск: Алексей Яровенко и Алена Шоптенко/ 1+1

Ведущая Надежда Матвеева и Валерий Шохин зажгут зал страстной самбой, которую ведущая посвятит своей любимой певице Jenifer Lopez, украинская Моника Беллуччи Людмила Барбир со своим партнером Дмитрием Жуком выполнят фьюжн в честь кумира звезды Сніданку з 1+1 - принцессы Дианы.

Читайте такжеТанці з зірками 2019 Украина - все участники сезона и их биографии

К тому же со второго выпуска 3 сезона Танцев Юрий Горбунов и Тина Кароль становятся постоянными ведущими впервые за много лет - раньше они только открывали и закрывали шоу.

Танці з зірками 2019 2 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 01-09-2019:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Танцы со звездами Dzidzio Елена Кравец Алена Шоптенко Анна Ризатдинова Юра Горбунов Tayanna Танці з зірками Maruv новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:30
Танці з зірками 2019: 2 выпуск 3 сезона смотреть онлайн
20:20
Эксперт озвучил сроки наступления кризиса в партии Слуга народа
20:17
Зеленский обсудил с Пенсом свою предстоящую встречу с Трампом Видео
19:45
Швеция вводит налог для банков из-за России - Bloomberg
19:24
В России установили памятник Путину Видео
18:58
"Крым – украинский": Пенс заявил о поддержке США территориальной целостности Украины Видео
18:31
"Ощущение шанса": министр образования Новосад поздравила с Днем знаний Видео
18:02
Пять миллионов просмотров: одесситка сняла клип для Кети Перри Видео
17:56
Мир на Донбассе и запуск реформ: Зеленский встретился с вице-президентом США Видео
17:27
В Польше признались, почему не пригласили Путина на годовщину Второй мировой войны
17:20
"Напуганный звереныш": на Прикарпатье нашли ребенка-маугли Фото
16:50
"Еще учусь": "слуги народа" оконфузились с названиями антикоррупционных органов Видео
16:28
Зеленский пообещал премьеру Бельгии реформы и борьбу с коррупцией Видео
16:24
Стала известна дата первого заседания нового Кабмина
16:08
В Польше пообещали "выкатить" счет репараций Германии за Вторую мировую
15:57
У Зеленского прояснили ситуацию насчет пенсий украинцам в Израиле Видео
15:51
"Переписывать историю - дурь": пропагандистка Скабеева разозлилась из-за Путина и Польши
15:23
"Вперед, в осень": синоптик рассказала о погоде в Украине в начале недели Видео
14:58
Гончарук поздравил с 1 сентября и прокатился по Кабмину на самокате Видео
14:34
Ген гея – чепуха: ученые сделали сенсационное открытие
14:18
Эксперт оценил процесс реформирования СБУ Бакановым
14:17
"Львов и Ровно – их": в Польше на картах прихватили украинские города Фото
14:10
Жуть на концерте в Германии: на 178 людей упал светодиодный экран Видео
13:56
"Петушиные бои": на Николаевщине депутаты устроили драку Видео
13:37
Сплелись интересы: наблюдатели ОБСЕ слили боевикам "ЛНР" свои материалы - видео Видео
13:26
Зеленский встретился с президентами Грузии и Литвы: главные итоги переговоров Видео
13:04
Раздача ценных указаний: Зеленский срочно собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков Видео
12:56
Зеленский рассказал, когда хочет провести встречу с Путиным
12:24
"Вырядилась как бл*дина": в Сети распекли Бузову за фото в откровенном белье
12:04
Эксперт рассказал, как Рябошапка будет проводить чистку в Генпрокуратуре
11:55
"Парламентские приставы, съедят кнопкодавов": на Юзика возложили ответственную миссию Видео
11:47
Пакет санкций США против России за Крым: министр Трампа рассказал о подробностях
11:13
Восстановление Донбасса: Зеленский сделал предложение Польше Видео
11:02
Секретарь СНБО объяснил, заморозит ли США военную помощь Украине
10:40
Международная зрада: в МИД Франции признали Россию частью Европы
10:37
Ученический билет, шведский стол и оценки: что изменилось в школах с 1 сентября
10:25
Глава Германии попросил у поляков прощения за Вторую мировую войну
10:11
Шапито-шоу в Британии: как хитрый Борис обманул королеву и погрузил страну в кризис мнение
10:03
Советник Трампа заступился за суверенитет Украины, Беларуси и Польши
10:03
Зеленский должен пойти на уступки в вопросе русского языка на Донбассе – бывший депутат Госдумы РФ Видео
09:35
Меркель намекнула, чем займется после ухода из большой политики
09:30
Погибли четверо военных, позвонил Путину: Зеленский рассказал о самом сложном дне в кресле президента Видео
09:05
"Уже не мальчик, до чего Петя народ довел": в Сети разбирают по косточкам интервью Зеленского Видео
09:02
Переворот от Порошенко: что это было на самом деле мнение
08:58
В Польше рассказали, как сговаривались Сталин и Гитлер перед Второй мировой
08:36
"История, которая плохо закончится": Зеленский анонсировал разоблачение партии Медведчука
08:00
Пожар в детском лагере на Прикарпатье: сгорел сын бывшего мэра Бурштына Видео
07:33
Море трупов в американской Одессе: стрелок убивал случайных прохожих Видео
07:15
С Днем предпринимателя 2019: поздравления и открытки на вес золота Фото
07:03
Новое и чуть старого: о чем говорит новый состав Кабмина мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять