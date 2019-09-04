"Трупные пятна": Пугачева ужаснула внешностью

Алла Пугачева / соцсети

Алла Пугачева слила в сеть свои новые фото, которые сделала после очередного солнечного дня. Поклонников ужаснуло то, как поменялось ее лицо на солнце.

Алла Пугачева в Instagram опубликовала свои сэлфи с пляжа, чтобы продемонстрировать, что у нее повыскакивали веснушки от солнца, но вот поклонники посчитали иначе.

"Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это 7 молодость пришла?", - подписала она фото.

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На снимках видно лицо Пугачевой крупным планом, и никакой макияж тут не скроет ее усыпанное пятнами лицо.

Алла Пугачева / Instagram

Алла Пугачева / Instagram

Поклонники пришли в настоящий ужас, и поспешили написать Пугачевой, что не стоило показывать такое фото, а также очень негативно отозвались о снимке.

"Это трупные пятна, старче", "Ужас. Зачем такие фото выкладывать, людей пугать?", "Только злые люди пишут гадости про вас. А.Б. вы классная", "Страсти хосподние! ну Фаина Боруховна, видимо уже пора на пенсию", "Зачем такое выставлять?", "какой ужас", "осподи какая страшная", "Красотуля", "зачем так красить нижнюю губу. с каждым годом полоска помады за границами губы все шире и шире...", "Похожие на пигментные пятна возрастные", "Дай Аллах всем выглядить", - пишут в комментариях.

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