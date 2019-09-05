Режиссер-жених Собчак раскритиковал Квентина Тарантино

Константин Богомолов и Ксения Собчак / КП

Известный российский театральный режиссер Константин Богомолов, в последнее время известный по романтическим отношениям с телеведущей и экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак, подверг критике недавно с большим шумом вышедший в прокат новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

"Я люблю Тарантино. Но последний фильм не очень... Он умный и тонкий человек, который должен работать в грубой зоне, бывают такие парадоксальные вещи, некоторым людям не идет тонкость", — цитирует Богомолова РенТВ.

Выступая на презентации своей книги "Так говорил Богомолов" на Московской книжной ярмарке, режиссер утверждал, что Тарантино не хватило тонкости для работы над драматическом фильме.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Ксения Собчак выходит замуж за Константина Богомолова. К слову, до этого телеведущую заподозрили в беременности от возлюбленного.

