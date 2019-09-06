Оно-2: как испоганить шедевр Стивена Кинга

6 сентября 2019, 13:03

В прокат 5 сентября вышел долгожданный фильм ОНО-2 - вторая часть римейка фильма 90-х, снятая по мотивам романа Стивена Кинга ОНО.

Оно 2
Оно 2 - что было в фильме / скриншот

Вторая часть Оно-2 вышла на свет после 2-летнего перерыва. За это время у режиссера и продюсеров было время обдумать свои ошибки с первой частью, и избежать их во второй, но нет.

Режиссер Андрес Мускетти, хоть и является протеже самого Гильермо Дель Торо, и получил награду на кинопремии MTV за Мама, но в экранизации романов Кинга его подвело своеволие.

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Хоть в фильме и снялись настоящие звезды - Джессика Честейн из Мама в роли повзрослевшей Беверли Марш. Джеймс Макэвой в роли повзрослевшего Билла, Джей Райан в роли Бена, Билл Скарсгорд в роли самого Пеннивайза, и другие, это не спасло фильм. Он уже загодя получил намного меньший рейтинг на Rotten Tomatoes, и фунт презрения от олдфагов, которые читали роман и смотрели малобюджетник Томми Ли Уоллеса в 1990-х. А вот тем, кто не смотрел первую часть 2017-го и не читали первоисточник Кинга - есть стремящаяся к нолю вероятность, что вторая часть понравится.

Критики оценили продолжение пока что  на 72% "свежести" на Rotten Tomatoes. Но некие аналитики полагают, что в первый уикенд в США Оно 2 заработает примерно $100 млн и поставит рекорд для хорроров по проданным билетам. Бюджет ленты – примерно $70 млн - вдвое больше, чем у первой части.

Объясняем, почему со второй частью Оно 2019 года все так плохо

Что было в Оно 2

После довольно неплохой, хоть и очень переделанной части Оно 2017 года, Мускетти, кажется потерял все самые интересные моменты романа, а снимать фильм ПО роману, он отказался.

Идея Кинга и потом Мускетти  - о возвращении "неудачников" в Дерри, где они сталкиваются с детскими травмами и ужасами должна была оживить фильм, и добавить остроты, но в Оно-2 все бездарно потеряно.

Вторая часть Оно 2019 года, в отличии от книги, и даже фильма 90-х просто ужасна. В ней абсолютно ничего не объясняется, а ведь происхождение Пеннивайза и событий в Дерри очень важны для понимания сюжета и всей идеи романа (или фильма в данном случае).

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Билл, у которого как бы должна быть жена, страдает вместо этого по брату, хоть, вроде как и отомстил за него в детстве, Бен - ну совсем не тот герой, в которого влюблена Беверли. Юмор и тупые шутки полностью вытеснили элементы хоррора, хоть именно во второй части раньше было больше всего кровавых сцен.

Оно 2
Оно 2 - лучше всего сыграл клоун Пеннивайз / скриншот

Хоть фильма и растянут на 3 часа, он выглядит совершенно не самостоятельным, и в конце, все ожидают сцену после титров. Более того, сценарист Гари Доберман и Андрес Мускетти решили напрочь выбросить какие-либо логические объяснения событиям в Дерри, историю Пеннивайса, и даже связь со знаменитыми персонажами, которые фигурируют в других романах Кинга. Без всего этого Оно - просто потоковый триллер с элементами фантастики, близкий к блокбастерам Marvel.

Единственное что радует во втором фильме - сама игра актеров. Легендарный Джеймс МакЭвой, который после Сплита вообще не подлежит критике, становится невротиком, хотя тут решение режиссера не понятно - он снова начал заикаться, а не превратился в психа по приезду в Дерри. Джессика Честейн в роли Беверли совмещает нежность и твердость. Эдди и Ричи в исполнении Джеймса Рэнсона и Билла Хейдера покорили своей игрой ролей тех мальчиков, какими они были в прошлой части. То что от их персонажей в фильме очень многое забрали - уже не их вина, а режиссера.

Оно 2
Оно 2 - лучше почитать книгу Стивена Кинга / скриншот

Билл Скарсгорд сыграл свою роль лучше всех, но на фоне бездарного сюжета, сценария с дырками размером в континент, и повального чуль ли не тупого юмора, его персонаж теряет ту криповость, от которой 20 лет дети писались в кровати с перепугу.

Оно 2 смотреть онлайн финальный трейлер:

Тем не менее, на деревянном сюжете, убогих персонажах, но зато со звездным кастом, который может подарить огромный бюджет, Андрес Мускетти может пробраться в высшую лигу Голливуда. Возможно, его следующие фильмы, действительно покажут талант режиссера, продюсера и сценариста.

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