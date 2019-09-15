Жанна Фриске мечтала о роли Заворотнюк: на актеров сериала Моя прекрасная няня навели порчу

15 сентября 2019, 09:47

Поклонники Заворотнюк предположили, что причиной страшной болезни актрисы стала порча, которую навели на актеров сериала Моя прекрасная няня.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк умирает от рака / replyua.net

Страшная болезнь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк повергла в шок ее многочисленных поклонников. При этом люди в недоумении от слов самой Заворотнюк о том, все это бред.

По предварительной информации росСМИ, Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице в Москве, а до этого прошла курс лечения в Польше.

Согласно последним данным, Заворотнюк частично парализовало. Также стало известно, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение актрисы.

В то же время, взволнованные поклонники Заворотнюк предположили, что причиной страшной болезни актрисы стало проклятие сериала Моя прекрасная няня, якобы на актеров навели порчу, ведь их преследуют болезни.

Роль "няни Вики" хотела Жанна Фриске

Жанна Фриске пыталась получить роль
Жанна Фриске пыталась получить роль "няни Вики" / из открытых источников

Главную женскую роль няни Вики в сериале Моя прекрасная няня хотела получить Жанна Фриске, которая в понедельник, 15 июня 2015 года, на 41-м году, умерла после продолжительно борьбы с раком головного  мозга.  Но в итоге Фриске проиграла Анастасии Заворотнюк.

Мама "няни Вики" Любовь Полищук умерла от рака

Мама "няни Вики" Любовь Полищук умерла от рака / из открытых источников

Роль мамы "прекрасной няни" стала последней в жизни актрисы. Известная актриса театра и кино Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года в возрасте 57 лет.

Умерла "баба Надя" из Моей прекрасной няни

"Баба Надя" Александра Назарова умерла недавно / из открытых источников

20 августа 2019 года, во вторник, ушла из жизни в возрасте 79 лет народная артистка России актриса Александра Назарова, полюбившаяся миллионам телезрителей после появления в сериале Моя прекрасная няня в роли бабы Нади. Назарова болела, но продолжала много работать: снималась, озвучивала зарубежные фильмы и сериалы, чтобы прокормить 11-летную внучку-сироту.

Папа "няни Вики" перенес сложную операцию на сердце

Папа
Папа "няни Вики" Александр Филиппенко перенес операцию / из открытых источников

Александр Филиппенко, сыгравший в сериале папу Заворотнюк , после участия в "Няне" перенес операцию на сердце - ему поставили стент.

Читайте такжеКиркоров обратился к умирающей ЗаворотнюкНапомним, ранее сообщалось, популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, в настоящее время находится в частной клинике паллиативной помощи в Москве.

По информации росСМИ, примерно шессть месяцев назад  у любимицы публики диагностировали подозрение на глиому - то самую распространенную опухоль головного мозга. Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк очень поздно обратилась к онкологам.

К слову, основные симптомы опухоли - головные боли и рвоту по утрам – Заворотнюк длительное время списывала на отравление, стрессы и напряженный график.

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