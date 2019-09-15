Путала симптомы рака с отравлением: Заворотнюк поздно обратилась к онкологам

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которую ранее ввели в кому из-за рака мозга и отключили от интенсивной терапии, в настоящее время находится в частной клинике паллиативной помощи в Москве.

По информации росСМИ, примерно шессть месяцев назад у любимицы публики диагностировали подозрение на глиому - то самую распространенную опухоль головного мозга.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк очень поздно обратилась к онкологам.

К слову, основные симптомы опухоли - головные боли и рвоту по утрам – Заворотнюк длительное время списывала на отравление, стрессы и напряженный график.

Отметим, когда медики подтвердили ужасный недуг, уже было поздно. Актриса в срочном порядке прошла химиолучевую терапию, но это не помогло.

Читайте такжеЗаворотнюк сильно поправилась, впала в депрессию: появились подробности болезни актрисыПосле этого Заворотнюк уехала лечиться заграницу. Правда, исцелить актрису там тоже не смогли. Поэтому несколько недель звезда сериала Моя прекрасная няня вернулась в Москву. Ее мучили боли, а обезболивающие не помогали.

Московские онкологи посоветовали актрисе паллиативную помощь для облегчения мучений. По информации, неделю назад Заворотнюк обратилась в частную профильную клинику.

Врачи отметили у нее нарушение походки. Это говорило о том, что локализация опухоли увеличилась. А отеки и полнота были следствием приема гормональных препаратов. Ни о каких операциях или интенсивных терапиях речи уже не шло, передает МК.

Напомним, ранее давний знакомый известной российский актрисы Анастасии Заворотнюк, отец-основатель легендарной группы Ласковый май Андрей Разин, который поздно вечером в пятницу, 13 сентября, написал в социальной сети, что у актрисы - последняя стадия рака мозга, внезапно во всеуслышание озвучил причину ее болезни.

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее". Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми", – вспомнил Разин.

В то же время Разин убежден, что негативно повлиял на Заворотнюк стресс из-за проблем с долгами по ипотеке, ведь ей нельзя было волноваться.

"Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Насти ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова – у него была аневризма в мозге, нервничать категорически было нельзя", - высказался Разин.