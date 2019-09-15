"Заворотнюк умирает: онлайн": российское СМИ опозорилось идиотской выходкой

Анастасия Заворотнюк / Соцсети

Российское издание опозорилось по полной программе, опубликовав материал о болезни Анастасии Заворотнюк, в котором описывались последние слухи о ее состоянии. Журналисты Газета.ру выпустили свой материал под сомнительным заголовком "Заворотнюк умирает в реанимании: онлайн".

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"Газета ру, мы, конечно, знали, что вы еб*нутые, но не настолько же. Мамут Александр Леонидович, у вас там нормально всё?", - написали в одном из российских телеграм-каналов.

Проблема состоит в том, что ни продюсеры не близкие друзья Заворотнюк не комментируют и не подтверждают слухи о том, что Настя Заворотнюк умирает от рака.

Ее продюсеры даже наоборот, договаривались о будущих выступлениях Заворотнюк в ноябре 2019.

Тем не менее, слухи о том, что Анастасия Заворотнюк умирает от рака мозга 4 стадии просочились в пятницу 13 сентября, когда ей по слухам поставили диагноз отек мозга.

Врачи собрали консилиум, и собирались делать срочную операцию, но потом отказались от этого.

По информации телеграм-изданий, врачи отказались от интенсивной терапии, и ввели Заворотнюк в искусственную кому, так как ее парализовало.

Позже стало известно, что Анастасия Заворотнюк лежит в больнице не онкологического профиля.

А на выходных у палаты Анастасии Заворотнюк собрались все близкие родственники.