Можно прожить много лет: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / instagram.com/razin_andrei_lm

Врачи озвучили новую неожиданную информацию о болезни известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Оказалось, что отек мозга, который якобы случился у женщины, обратим.

Ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов, сообщил, что отек мозга – обычное состояние для пациентов с опухолями мозга. Это состония может проявиться на тех или иных этапах диагностики, передает Газета.ру.

Онколог уточнил, что на данный момент нужно определить, из-за чего развился отек, и есть ли какая-то "лечебная перспектива". По его словам, иногда вместе с лечением опухоли уходят и осложнения, к которым относился и отек.

По словам Холодова, даже при опухоли мозга человек может сохранить трудоспособность на несколько ближайших лет, если лечение ведется правильно. Он также подчеркнул, что с неоперабельной опухолью можно прожить много лет.

Напомним, с 13 сентября Анастасия Заворотнюк - в реанимации. У нее отек мозга, и врачи не смогли провести операцию, а ввели ее в искусственную кому. На выходных у Заворотнюк начались проблемы с органами и дыханием, и ее переводили на аппарат искусственного дыхания. Неофициально врачи признают, что Анастасия Заворотнюк обречена. Также появлялась информация об отказе органов у Анастасии Заворотнюк. Потом кто-то слил в Сеть информацию о том, как Заворотнюк делали трепанацию черепа в Германии.

18 сентября стало известно, что после медикаментозного лечения Анастасия Заворотнюк вышла из комы и уже не в критическом состоянии.

Как сообщал Главред, родственники Заворотнюк объявили войну журналистам, и больница установила кордон из охраны против СМИ. Тем не менее в Сеть таки попало видео из больницы с Заворотнюк.