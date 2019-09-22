Танці з зірками 2019: 5 выпуск смотреть онлайн 22-09-2019

Танці з зірками 2019: 5 выпуск онлайн / 1+1

Новый 5 выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в 21:00 на 1+1. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом третьем выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Maruv и Jay, Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

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Тема нового выпуска Танці з зірками 2019 - "Год, который изменил мою жизнь", и пары вынуждены были готовить трогательные номера, связанные с самыми важными событиями в их жизнях.

Неожиданное появление Надежды Матвеевой должно удивить зрителей - ведь с ней попрощались в предыдущих выпусках.

В 5 выпуске 22 сентября Надежда Мартвеева снова вернется к роли ведущей - она будет принимать пары на балконе после выступлений.

Звезда Дизель Шоу Вика Булитко и Дима Дикусар посвятят свой танец году, когда Виктория познакомилась с Мариной Поплавской, с которой вместе перешли в Дизель шоу. Марина Поплавская трагически погибла в ДТП в 2018 году, и приближается годовщина ее смерти.

А экстравагантные Maruv и Jay готовят очередную провокацию - девушка уже показывала в Instagram, как управлялась на пилоне, при этом пообещав нечно грандиозное на 5 выпуске в воскресенье 22 сентября.

А вот Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук станцуют фокстрот под проникновенную песню Джамалы Шлях до дому. Пара посвятит свое выступление людям, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

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Страстная Ксения Мишина и Женя Кот отойдут от привычного амплуа и на паркете станцуют хип-хоп под трек MONATIK Моим. Ксения откровенно расскажет том, как после развода с мужем она осталась одна с маленьким ребенком на руках, и через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы после всего снова вернуться в актерскую профессию.

Maruv готовит новую провокацию на Танці з зірками 2019 / Instagram

Тем временем, подруга Владимира Зеленского Елена Кравец и Максим Леонов станцуют пронзительное танго под песню Аллы Пугачевой Также как все, с помощью которого Елена передаст всю сложность работы в мужском коллективе студии Квартал 95.

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Белорусский актер Алексей Яровенко и Елена Шоптенко покажут на паркете фристайл под хит Paulo Nutinu Iron sky и расскажут в танце одну из самых драматичных страниц в истории - взрыв на АЭС в Чернобыле.

Самая сексуальная пара проекта Даниэль Салем и Юлия Сахневич поднимут в своем выступлении тему разлуки с близкими. Телеведущий с ливанским корням впервые расскажет, как совсем в юном возрасте был отправлен в точку боевых действий в Ливане. Однажды, когда он разговаривал по телефону со своей будущей женой, которая осталась в Одессе прогремел сильный взрыв, и связь прервалась. Она целый месяц считала его погибшим и оплакивала, пока Даниэль сам не вернулся в Одессу.

А в конце вечера зрителей ждет сюрприз - выступление итальянского трио Il Volo.

Танці з зірками 2019 5 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 22-09-2019:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.