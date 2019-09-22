  1. Главная
  3. Stars

Танці з зірками 2019: 5 выпуск смотреть онлайн 22-09-2019

22 сентября 2019, 20:30

Пятый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 22 сентября, и 11 пар вышли на главный паркет. Что было в 5 выпуске 3 сезона - смотри и читай на Главреде.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019: 5 выпуск онлайн / 1+1

Новый 5 выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в 21:00 на 1+1. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом третьем выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Maruv и Jay, Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко,  Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 4 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Тема нового выпуска Танці з зірками 2019  - "Год, который изменил мою жизнь", и пары вынуждены были готовить трогательные номера, связанные с самыми важными событиями в их жизнях.

Неожиданное появление Надежды Матвеевой должно удивить зрителей - ведь с ней попрощались в предыдущих выпусках.

В 5 выпуске 22 сентября Надежда Мартвеева снова вернется к роли ведущей - она будет принимать пары на балконе после выступлений.

Звезда Дизель Шоу Вика Булитко и Дима Дикусар посвятят свой танец году, когда Виктория познакомилась с Мариной Поплавской, с которой вместе перешли в Дизель шоу. Марина Поплавская трагически погибла в ДТП в 2018 году, и приближается годовщина ее смерти.

А экстравагантные Maruv и Jay готовят очередную провокацию - девушка уже показывала в Instagram, как управлялась на пилоне, при этом пообещав нечно грандиозное на 5 выпуске в воскресенье 22 сентября.

А вот Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук станцуют фокстрот под проникновенную песню Джамалы Шлях до дому. Пара посвятит свое выступление людям, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 3 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Страстная Ксения Мишина и Женя Кот отойдут от привычного амплуа и на паркете станцуют хип-хоп под трек MONATIK Моим. Ксения откровенно расскажет том, как после развода с мужем она осталась одна с маленьким ребенком на руках, и через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы после всего снова вернуться в актерскую профессию.

Maruv
Maruv готовит новую провокацию на Танці з зірками 2019 / Instagram

Тем временем, подруга Владимира Зеленского Елена Кравец и Максим Леонов станцуют пронзительное танго под песню Аллы Пугачевой Также как все, с помощью которого Елена передаст всю сложность работы в мужском коллективе студии Квартал 95.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 2 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Белорусский актер Алексей Яровенко и Елена Шоптенко покажут на паркете фристайл под хит Paulo Nutinu Iron sky и расскажут в танце одну из самых драматичных страниц в истории - взрыв на АЭС в Чернобыле.

Самая сексуальная пара проекта Даниэль Салем и Юлия Сахневич поднимут в своем выступлении тему разлуки с близкими. Телеведущий с ливанским корням впервые расскажет, как совсем в юном возрасте был отправлен в точку боевых действий в Ливане. Однажды, когда он разговаривал по телефону со своей будущей женой, которая осталась в Одессе прогремел сильный взрыв, и связь прервалась. Она целый месяц считала его погибшим и оплакивала, пока Даниэль сам не вернулся в Одессу.

А в конце вечера зрителей ждет сюрприз - выступление итальянского трио Il Volo.

Танці з зірками 2019 5 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 22-09-2019:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.

Юрий Горбунов Тина Кароль Танцы со звездами Dzidzio Елена Кравец Людмила Барбир Влад Яма Дизель шоу Екатерина Кухар Maruv новости шоу бизнеса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:59
Задремавший в Раде депутат от Слуги народа сосредоточится на политике к 2020 году
20:35
"Единственное средство": Трампу грозит импичмент за давление на Зеленского Видео
20:30
Танці з зірками 2019: 5 выпуск смотреть онлайн 22-09-2019 Видео
20:20
Режиссер из Польши выиграла награду за фильм о Голодоморе в Украине
19:57
"Поддерживаю Украину": Трамп требует от ЕС раскошелиться для Киева Видео
19:38
Блокада "угля Путина" под Львовом: активисты продолжили борьбу
18:57
"Докопаемся до этого": у Трампа грозят Байдену расследованием по украинскому вопросу Видео
18:36
Сколько заработали боты на выборах в Украине: немалые цифры Видео
18:30
"Поворачивает на зиму": синоптик рассказала о погоде в день осеннего равноденствия Видео
18:01
Обнародована программа визита Зеленского в США
17:47
Шедевр в матче с "красными дьяволами": Ярмоленко отличился эффектным голом в АПЛ Видео
17:29
Обошла звезд: Alyona Alyona получила немецкую награду Anchor award
17:22
"Это все": стало известно о последнем сообщении о здоровье Заворотнюк Фото Видео
17:03
День осеннего равноденствия 2019: что можно и нельзя делать
16:55
ДТП под Одессой с 9 погибшими: стало известно о судьбе виновника трагедии Видео
16:31
Гороскоп на 23 сентября 2019: кому грозят аварии, травмы и проблемы на работе
15:57
Пьяный "байкер" прокатился по мосту Кличко в Киеве
15:30
Прослушка в кабинете Трубы: в ГБР раскрыли детали скандала Видео
15:23
В Киеве мужчина упал с моста прямо под колеса авто Фото Видео
14:57
"Насилие над Путиным": в РФ суд решил судьбу якутского шамана Габышева Видео
14:52
В украинском городе внезапно выпал сентябрьский снег
14:29
Фото "похожего на Сердючку" Путина с "блином" на голове порвало Сеть
14:25
Россию вышвырнут с Олимпиады-2020: в WADA назвали причину
13:51
"Стоять, сука": винницкие ультрас заставили игроков Нивы раздеться на стадионе Видео
13:50
Снег, морозы и неожиданное потепление: стал известен прогноз погоды на октябрь-ноябрь 2019
13:32
Модный черно-красный маникюр – самый красивый маникюр осени 2019 – 30 фото Фото Видео
13:25
Пьяное ДТП в Хмельницкой области: Ford впечатался в столб, шестеро погибших и пострадавших Фото Видео
13:12
"Дать по морде": в РПЦ нашли способ, как отучить детей материться
12:43
Приближается буря: синоптик предупредил украинцев об опасности
12:19
О раке знала давно: подруга Заворотнюк рассказала о болезни актрисы
11:55
"Не первые, кто хотел засадить": Порошенко оценил свои шансы оказаться за решеткой Видео
11:31
Шойгу вспомнил крестины в Украине и уточнил, когда наступит мир между "братскими народами"
11:28
Отравление Новичком: пострадавший от яда британец подает в суд на РФ
11:00
Курс доллара пробьет новое дно: эксперт дал прогноз на неделю
10:58
Россия пытается опустить на Чёрное море "железный занавес": в НАТО забили тревогу Видео
10:26
"В глаза не видел": Порошенко открестился от формулы Роттердам+
10:17
Почему не стоит опасаться возможной отмены встречи Трампа и Зеленского мнение
09:58
Поправилась на 20 кг: появились новые данные о состоянии Заворотнюк Видео
09:54
"Понос говна": "ненасытный барыга" Порошенко затаил обиду на Путина за отказ отпустить Сенцова Видео
09:35
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное печенье на маргарине Фото
09:27
Залили лица белой краской: вандалы испортили надгробные памятники воинам АТО Видео
09:17
"С Земфирой я прощаюсь навсегда": "тень" довольного Суркова на фото наделала шума в Сети
09:06
Как Газпром провалил план Путина по Украине мнение
08:43
Россия требует дружбы с Украиной, и для многих украинцев это взаимно мнение
08:37
"Как будто патриарха встречают": "хитрий лис" Порошенко "разбегался по народу" Видео
07:32
Путин смертельно надоел россиянам мнение Видео
07:29
Телефонный разговор Трампа и Зеленского: неугомонный Байден накаляет ситуацию Видео
07:13
Порошенко с помощью Бурисмы обеспечил себе неприкосновенность мнение
07:10
Обозреватель раскрыла, какой "диагноз" в Кремле поставили Зеленскому
06:50
Гороскоп на сегодня: кому грозят провалы, атака вирусов и плачевный флирт
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять