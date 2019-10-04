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Знаменитый целитель-святой обещает излечить рак Заворотнюк

4 октября 2019, 14:17

Знаменитый российский целитель из Сибири предложил родным Анастасии Заворотнюк в кратчайшие сроки излечить актрису.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк получила предложение спасения от целителя / соцсети

Анастасия Заворотнюк лечит тяжелую форму рака в частной больнице в Москве, и всевозможные экстрасенсы уже помчались предлагать свои услуги по излечению Заворотнюк.

Целитель-ведун, который называет себя святым - Александр Халбашкин уже выдвинул семье Анастасии Заворотнюк предложение - вылечить ее рак за месяц, пишет издание Sib.fm.

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"Она прилетает или приезжает поездом ко мне. Мы с женой и собачками живем в Красноярском крае. Срок лечения не больше одного месяца. Снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице", - рассказал сибиряк в комментарии изданию.

Он считает, что лечение Заворотнюк - серьезная миссия для человечества, поэтому, гонится не за деньгами и славой.

Он утверждает, что уже исцелил двоих человек от онкологии, и может сделать то же для Заворотнюк.

Оказывается, у Халбашкина есть немалое количество поклонников в России. На своем сайте этот человек пишет, что проводит "живые сеансы и семинары по полному исцелению, физическому бессмертию и вечной молодости".

Также он продает по немалым ценам свои "заряженные" фото, книги по 15 тысяч рублей, футболки (также заговоренные), и даже талисманы от крошечных до 2-метровых размеров.

Кроме информации на своем сайте КосмоКолоб, он иногда появляется на разных форумах. Например, на одном, он объяснил, почему он теперь святой, и как он им стал.

"В результате этой рабты я стал Святым, это не бравада, это факт, можно просмотреть моё фото с сайта с ясновидящими и все они увидят НИМБ - ореол у меня именно за головой, т.е. излучение из шишковидной железы, которая у меня размером с грецкий орех и вся светится давая этот ореол за головой. Это я к тому, что если бы мой путь был не истинным, я бы не достиг такого духовного уровня, чтобы называться Святым", - объясняет Халбашкин.

До этого ясновидящая предрекала судьбу Анастасии Заворотнюк Ольге Бузовой.

Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с отеком мозга с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября. За это время в СМИ успели появится версии о трепанации черепа Заворотнюк, проведения двух операций, попадание на аппарат искусственного жизнеобеспечения и даже паралич. 

Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.

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