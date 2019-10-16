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Всплыла правда о тайном захоронении Анастасии Заворотнюк

16 октября 2019, 12:18

Состояние Анастасии Завотротнюк не дает покоя не только поклонникам, но и журналистам. Последние решили лично проверить слухи о похоронах Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

Родственники Анастасии Заворотнюк начали делать официальные заявления по поводу ее здоровья, но всем пользователям сети не дает покоя слухи о смерти Анастасии, которые пошли с начала октября.

На фоне ажиотажа вокруг поиска могилы Заворотнюк, издание Nation News отправилось на кладбище Анкудиново под Москвой, чтобы доказать или опровергнуть слуги.

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Кладбище Анкудиново скрыто от посторонних глаз, и на нем присутствуют не только обычные могилы, но и семейные склепы.

Работник кладбища, который пожелал остаться неназванным, объяснил, что пытающиеся отыскать могилу журналисты прибегают к самым разным ухищрениям, представляясь близкими актрисы, которые не видели ее уже много лет.

"Руководство, зная о немыслимом ажиотаже, решило ограничить доступ для посторонних на кладбище", - объяснил он.

Охранники постарались запомнить всех родственников и друзей актрисы в лицо, дабы не допустить на кладбище папарацци.

Правда о могиле Заворотнюк
Правда о могиле Заворотнюк / nation news

Охранники на кладбище не смогли показать могилу Заворотнюк, и отправили СМИ к начальству, которое дало добро на фото. Как оказалось, на предполагаемом месте захоронения нет даже места для третьей могилы. Могилы отца и брата Заворотнюк выглядят вполне ухоженными, все в порядке. С чего журналисты сделали вывод, что слухи о смерти Анастасии - полный фейк.

Что известно о могиле Заворотнюк
Что известно о могиле Заворотнюк / nation news

Ранее родные открыли реальное состояние Анастасии Заворотнюк.

Это произошло после того, как СМИ объявили о попадании Заворотнюк в состояние сопора.

Напомним, что после того, как 6 октября в сети пошли слухи о смерти Анастасии Заворотнюк, все кинулись искать ее тайную могилу под Москвой.

Как известно, у Анастасии неоперабельный рак мозга, который врачи лечат медикаментозно.

После того, как в ЕМЦ Анастасии Заворотнюк не дали спокойно лечиться, ее перевели в другое заведение, врач из которого в первый же день предложил 800 тысяч рублей за интервью с Заворотнюк.

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