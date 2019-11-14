"К сисюлькам руку тянешь": Киркоров показал стыдливое фото Лолиты

Филипп Киркоров / Instagram

Филипп Киркров поздравил Лолиту Милявскую с 56-летием фотографией со съемок мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки и насмешил пользователей сетей.

Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram фото с Лолитой с мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки, на котором он обнимает Лолиту, которая показывает свою огромную пышную грудь.

"Солоха ты моя дорогая! Лолита Милявская, лучший партнёр по сцене! Лучшая "Мама Мортон"! Лулу, любимая! С Днём Рождения! Будь счастлива! Живи долго долго! Ну а я всегда рядом. Твой Друг и Брат по жизни и сцене, Ф.К.(Фото из мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки),2001 г, твканал Интер, Украина)", - написал Киркоров.

На фото они с Олоитой стоят в костюмах - Ведьмы Солохи и черта. При этом, это как раз тот момент, когда Лолита очень откровенно впечатляла поклонников своим немаленьким бюстом.

Филипп Киркоров и Лолита / Instagram

Поклонников очень обеспокоила рука, которая на фото стремится облапать грудь Лолиты - все начали думать, что это рука Киркорова.

"Показалось что ты к сисюлькам руку тянешь !!!", "Потрясающе вы тогда оба сыграли! Зе бест", "с днём рождения", "Я думала это рука Филиппа)))", "Огонь женщина", "Я этот мюзикл смотрю по 2 раза в год регулярно и каждый раз с огромным наслаждением", "Чёрт : двум условиям. Трубку не курит и за рога не трогать окей?!", "Дорогая Лолита с днём рождением, живи долго и радуй всех с твоим присутствием", "Классные", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова ужаснула в полупрозрачном платье