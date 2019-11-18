Lindemann в Киеве: открылась продажа билетов на концерт

Lindemann 2020: что известно о концерте в Киеве / Facebook

Тилль Линдеманн и Петр Тегтгрен записали новый альбом F & M для проекта Lindemann, и в 2020 году представят его на уникальном концерте в Украине.

Группа Lindemann приедет в Киев на концерт 6 марта 2020 с новым альбомом, и возможность предзаказа билетов в первые 10 минут положила сервера сайта.

Дуэт Lindemann сыграют 12 концертов в Европе, а 6 марта 2020 выйдут на сцену киевской Stereo Plaza с премьерой своего второго альбома F&M.

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Билеты на концерт в Киеве продает сайт concert.ua, и фанатам была дана возможность записаться на предпродаж билетов 18 ноября. Для этого нужно было отправить заявку до 15 числа. Когда стартовал предпродаж билетов - 18 ноября в 12:00 сайт до 10 минут не пускал пользователей, и выдавал сообщение о рухнувших серверах и несуществующей странице.

Кроме того, в течении 12-00 - 12-10 было невозможно зайти на свою учетную запись на сайте. Так что, можно считать, что в Киеве концерт явно популярен.

Дебютный альбом Lindemann под названием Skills In Pills вышел в 2015 году, и сразу же возглавил немецкий LP-чарт, после чего получил в Германии статус золотого.

Новый альбом F&M станет очередным мощным этапом проекта. В то время как Skills In Pills содержал тексты исключительно на английском языке, новый альбом F&M представит лирику на немецком языке, в хорошо знакомом исполнении Тилля Линдеманна, с его вокалом, который невозможно спутать, и полностью оправдает ожидания слушателей.

LINDEMANN - Steh auf смотреть онлайн клип:

Темой для создания альбома стало сотрудничество Тилля Линдемана и Гамбургского Thalia Theater для создания современной адаптации сказки о Гензеле и Гретель, которая касается тем страха, надежды, бедности, каннибализма и смерти.

Пять песен из этой известной пьесы дополнятся шестью новыми композициями, вместе это будет новый впечатляющий студийный альбом от Lindeman под названием F&M. Первый сингл с альбома F&M, под названием Steh auf (Вставай), вышел в середине сентября - это тяжелый гимн, который сразу попал в десятку лидеров немецких синглов.

LINDEMANN - Knebel смотреть онлайн клип:

Второй сингл под названием Knebel (Кляп) был обнародован в ноябре этого года. Видео, в котором Тилль съедает живого таракана и отгрызает голову живой рыбе, было снято в затопленном здании в Эстонии, где когда-то располагалась тюрьма.

Сотрудничество Тилль Линдеманн и Петр Тегтгрен планировали буквально с первой встречи в 2000 году. Однако, это было невозможно до того, как Rammstein стали на паузу в 2013 году. Первый альбом Тилль Линдеманн и Петр Тегтгрен записали на студии самого Петра Тегтгрена ко дню рождения Тилля Линдеманна.

Уникальная возможность посетить концерт Lindemann в Киеве будет 6 марта 2020.