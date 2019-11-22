Новый год для всей семьи в Queen Country Club! Проведите главную ночь года в теплой семейной атмосфере, вдали от суеты и шума столицы под любимые хиты от Гарика Кричевского.

С детьми тут будет просто отлично: всю ночь в детской комнате Queen Kid’s Club будут работать няни и аниматоры. Малышей ждут конкурсы и подарки, сладкий стол, выбор лучшего карнавального костюма с суперпризом, хороводы, Дед Мороз и Снегурочка.

После поздравления президента поем всем селом в караоке. Красивая елка, панорамный вид на сказочный сосновый лес и праздничный салют, который запустят прямо над Queen Country Club в честь начала нового 2020 года!

Стоимость билета с арт-программой на одного гостя: 6000 грн

Программа для детей в Queen Kid’s Club: бесплатно.

Резерв столов и условия новогодней ночи 073 131 15 90

Козин, ул. Обуховское шоссе, 55 (30-й км Столичного шоссе).