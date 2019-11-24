"Придется заплатить": в России оштрафовали Шнура и Noize MC за мат

Сергей Шнуров и Noize MC / The Flow

В Российской Федерации оштрафовали артистов Сергея Шнурова и рэпера Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MС. Артисты оказались в немилости правоохранительных органов из-за использования матерных слов во время выступления.

По данным издания The Flow, инцидент произошел в субботу, 23 ноября, после концерта Red Bull SoundClash на московском стадионе ЦСКА. Согласно российскому законодательству за выступления с нецензурной лексикой предусмотрен штраф в 2500 рублей или арест на 15 суток.

Алексеева задержали сразу после концерта, а отпустили около 3:00 часов ночи. При этом артисты уплатили по 500 рублей штрафа.

Стоит отметить, что в ходе батла Ленинград и Noize MC исполняли песни и каверы друг на друга. После каждого раунда аудитория голосовала за лучшего исполнителя своими криками. Победу одержал Ленинград со счетом 4:3.

Напомним, что ранее лидер Ленинграда Сергей Шнуров едко прокомментировал слова президента РФ Владимира Пуина якобы о секретном оружии, которым владеет Россия.