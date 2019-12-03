Певица Asti Выходит замуж: дата свадьбы и имя избранника

Свадьба Asti: кто жених / Instagram

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба приняла судьбоносное решение, и готовится стать женой российского бизнесмена из Москвы.

Роман Анны с мужчиной ее мечты продлился около полугода, после чего он сделал предложение.

Asti станет женой 40-летнего столичного бизнесмена Станислава Юркина, с которым встречается больше полугода, пишет издание Super.

Как стало известно, свадьба Анны и Станислава назначена на 2020-й год. Для невесты это будет первый брак, а вот жених уже воспитывает дочь от предыдущего.

Напомним, 29-летняя Анна родилась в Черкассах, но свою работу и творчество связала с Россией, где стала популярной благодаря дуэту Artik & Asti с Артемом Умрихиным родом из Запорожья.