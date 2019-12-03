Певица Asti Выходит замуж: дата свадьбы и имя избранника

Певица Анна Дзюба согласилась выйти замуж за мужчину, всего через несколько месяцев после начала отношений.
Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба приняла судьбоносное решение, и готовится стать женой российского бизнесмена из Москвы.
Роман Анны с мужчиной ее мечты продлился около полугода, после чего он сделал предложение.
Asti станет женой 40-летнего столичного бизнесмена Станислава Юркина, с которым встречается больше полугода, пишет издание Super.
Как стало известно, свадьба Анны и Станислава назначена на 2020-й год. Для невесты это будет первый брак, а вот жених уже воспитывает дочь от предыдущего.
Напомним, 29-летняя Анна родилась в Черкассах, но свою работу и творчество связала с Россией, где стала популярной благодаря дуэту Artik & Asti с Артемом Умрихиным родом из Запорожья.