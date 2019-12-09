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Суд Антител против правительства: Минэкономики отказывается отвечать за косяки

9 декабря 2019, 18:57

Появились первые подробности суда группы Антитела с Минэкономики и Лапковским, который пытался незаконно получить от Антител компенсацию.

Антитіла
Антитіла / Instagram

В Киеве 9 декабря прошло первое заседания суда по делу группы Антитела, которая после того, как чуть не стала жертвой мошенника, подала в суд на Минэкономики за выдачу патента, который нарушает все правила и логику написания музыки.

Вся информация появилась на официальной странице группы Антитела.

"Дело начался! Антитела vs Минэкономики. Сегодня в зале Киевского Печерского районного суда состоялось судебное заседание, рассмотрение по существу. Появились все стороны процесса. В зале было много СМИ и тех, кого интересует этот уникальный процесс. В частности присутствовал Милош Елич (клавишник, композитор, аранжировщик группы "Океан Эльзы"), который один из первых включился в это судебное дело как музыкальный эксперт, выступил вместе с антителами на стороне правды и справедливости, ради свободного творчества в будущем всех музыкантов", - говорится в сообщении.

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Антитіла
Антитіла против Минэкономики/ Instagram

И если с позицией Антител абсолютно все ясно, и доказано, что само существование патента, который Минэкономики зарегистроровало на Лапковского нарушает авторсие права группы, то сам Лапковский начал затягивать дело, а Минэкономики неожиданно сделало странное заявление.

"Представитель Минэкономики согласился с позицией и экспертизой, что патент НЕ патентноздатним, но они против того, чтобы выступать ответчиком. Они хотят быть исключительно третьим лицом, то есть не хотят нести ответственность, что они Читайте такжеАнтитіла: состав и биография членов украинской группызарегистрировали дурак. Представитель Лапковський занял деструктивную позицию и пытается сегодняшний день затягивать процесс. Ничего нового не придумали. С одной стороны, сообщает, что ему не нравится новая экспертиза экспертов Укрпатента. Он вообще не уверен, что эксперты являются эксперты. Но потом сам себе противоречит тем, что говорит звонил в Укрпатент и оказалось, что эксперты есть на работе", - объясняют Антитела.

Музыканты надеются, что на втором заседании суда 20 января будет доказана неправомерность патента Лапковского.

Кроме того, музканты напомнили, что 10 декабря походит суд по делу Антитела vs Лапковський Раунд 2. с 11:00. Они пообещали, что будет прямой эфир из зала суда.

Напомним, что конфликт начал некто Сергей Лапковский, который каким-то образом запатентовал в Украине использование тональностей и нот, а конкретно - полезную модель №74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции". Однако, проблема в том, что это все равно, что запатентовать ноты, переходы и октавы - одновременно нарушает авторские права почти всех музыкантов.

Теперь группа пытается аннулировать неправомерно зарегистрированный патент, чтобы обезопасить других музыкантов от мошенников.

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