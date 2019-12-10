Шайя ЛаБаф стал целью знаменитого гея

Сэм Смитт / Instagram

27-летний Сэм Смитт, исполнитель песни Dancing with a Stranger признался, что очень неровно дышит к скандальному актеру Шайя ЛаБафу, известного общественности в первую очередь по франшизе Трансформеры.

Сэм Смитт признался, что непрочь познакомится поближе с именитым актером на SiriusXM’s Hits, пишет издание People.

Сэм Смитт подтвердил, что с недавних пор одинок, но открыт к новым отношениям. Среди всех кандидатов, отвечая на вопрос интервьюэра, признался, что совсем недавно Шайя ЛаБаф поднял трубку во время его ночного звонка.

Sam Smith, Normani - Dancing With A Stranger смотреть онлайн клип:

Сэм Смит признал, что вряд ли Шайя ЛаБаф разделяет его сексуальные предпочтения, но если решит расширить свой кругозор, музыкант готов быть его первым в этом плане.

Напомним, Сэм одновременно считает себя и мужчиной и женщиной и просит уважительно относиться ко всем его личностям. ЛаБаф пока никак не ответил на такие красивые ухаживания, но, думаем, предложение он отклонит: не каждому под силу справиться с такой красоткой как Сэм Смит.