"По деньгам не сошлись": Садальский обвинил российский телеканал во лжи

Станислав Садальский набросился на российский телеканал / Instagram

Российский актер и популярный блогер Станислав Садальский назвал циничным и лживым российский телеканал НТВ.

"Люди третьего состава, третьего эшелона. Нет там никаких звезд", - заявил он в интервью радио Комсомольская правда.

Садальский обвинил НТВ в "желтизне" и бездарности. Он считает, что этот телеканал чаще других лжет, поэтому артист предпочитает с журналистами данного СМИ не сталкивался.

"На НТВ я категорически не хожу. Для меня более поганого канала не существует. Там (на НТВ — прим. ред.) было несколько передач, где вранье. Я все время говорю журналистам: пусть говорят, как есть, но не врут. А там все время врали. Мне один раз звонили и звали на передачу Место встречи, но по деньгам мы не сошлись", - заявил он.

К слову, на радио интервью у Садальского брал журналист Андрей Норкин, который работает на НТВ и ведет программу Место встречи. Артист сделал собеседнику несколько комплиментов, в частности, похвалил его анекдоты.