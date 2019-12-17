"Журналисты-стервятники": Петросян накинулся на папарацци

Евгений Петросян / Wikipedia

Евгений Петросня по заявлениями российски СМИ стал гордым молодым мужем свой помощницы Татьяны Брурухновой. Ни он, ни Брухунова официально подтверждать или опровергать это не собираются, и их постоянно преследуют журналисты.

В России Евгений Петросян похвастался в соцсетях, что напал на журналистов, и отобрал оборудование, когда в очередной раз его спрашивали про свадьбу.

"Вчера побывал в Театре Наций на премьере спектакля "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова в постановке Андрея Могучева. Это - современный арт-хаус за которым видна философская работа, где символика событий и персонажей, образов и аллегорий могут подсказать мысли о том, что создатели хотели сказать своим зрителям. В программке написано: "Это путешествие от рождения к смерти сквозь видения, знаки и сны". Вот так я пропутешествовал и с благодарностью театру вышел на улицу, где меня поджидали журналисты-стервятники, которые в наглой форме приставали ко мне с навязчивыми вопросами о личной жизни", - пожаловался Петросян.

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Все до этого момента звучало, как шутка, пока Петросян не поведал, как вопросы заставили его вспылить.

"Шёл дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы. Я хотел послать их по известному адресу, но выхватил микрофон у наглеца и спросил: как же Вам не стыдно без согласия снимать человека? На, что он ответил: "Мы - журналисты! Поэтому мы все можем снимать!". Я пошёл к служебному входу, куда доступа ему уже не было", - объяснил он.

Уже постфактум Петросян понял, что зря вспылил, и предположил, что скоро в сети выйдет нелестный маьтериал о нем.

"Представляю себе, как эти странные кадры будут интерпретированы сегодня в масс-медиа. Журналисты! Уймитесь! Не делайте из мухи слона! А из себя...", - объявил Петросян.

В комментариях ему не только сочувствовали - много кто советовал наконец сделать хоть какое-то официальное заявление, чтобы СМИ успокоились, и оставили ву покое Петросяна и саму Брухунову.

К слову, Татьяна Брухунова не так страдает от внимания СМИ. В день, когда появился слух о свадьбе, по разным заявленим российских изданий, она отправила в "эротическое путешествие" очень много журналистов, а потом сделала официальное заявление.

Напомним, на днях Татьяна Брухунова высмеяла в сети издание и стилиста, которые раскритиковали ее внешность.