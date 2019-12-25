Monatik Stadium Show смотреть онлайн полное видео концерта в Киеве

Stadium Show Monatik Love It ритм: смотреть онлайн / пресс-служба

Концерт Stadium Show Monatik Love It ритм наконец появился в свободном доступе, и все любители Димы Монатика, которые не попали на концерт смогут в полной мере насладится шоу, которое Monatik устроил на НСК Олимпийский.

"Вспомним первый день лета в первый месяц зимы", - анонсировал выход шоу Monatik.

Stadium Show Monatik Love It ритм - знаковое событие для украинской музыкальной индустрии и для Димы Монатика - это его первый масштабный Стадион - ведь Олимпийский - самый большой в Украине. Сольное шоу популярного артиста Monatik на центральной арене Украины - НСК Олимпийский посетило более 60 тысяч человек.

Мonatik - признанный не только в Укране, но и в мире артист устроил действительно уникальное шоу, с неповторимыми декорациями, освещением и командой.

Над созданием Stadium Show Monatik Love It ритм работала огромная команда людей: более 100 компаний-подрядчиков, 3 группы стиля дизайнеров по образам, 12 самых лучших танцоров Украины. Было использовано более 1000 световых приборов, прописано более 1200 световых программ, сотни киловатт звука - рекорд для украинского шоу. Сцена на шоу Monatik была высотой с 9-этажный дом, а на 136 единиц одежды балета было использовано более полмиллиона кристаллов.

Важнейшим элементом шоу Monatik стал вагон-метро, вызвавший бурю восторга у зрителей концерта. Двухэтажная сцена-трансформер была разработана эксклюзивно для шоу мультиартиста и произвела фурор у всех зрителей. Прямо перед глазами десятков тысяч поклонников высокотехнологичный вагон-метро превратился в сцену посреди НСК Олимпийский, которая еще и ездила. На нем Monatik добрался до самых дальних секторов.

"Это было не просто шоу! Буквально все: умопомрачительные звук и световые эффекты, несколько сцен, настоящие поезда, мюзикловые постановки, мотоциклы, звездные дуэты, набитый до отказа стадион, который поет хором каждую песню - все это про "LOVE IT ритм". Такого уровня концертные программы готовят артисты с мировым именем", - признаются музыкальные критики, посетившие концерт.

Monatik - Love It Ритм Live Stadium Show 2019 Киев смотреть онлайн концерт 01-06-2019:

Над шоу Stadium Show Monatik Love It ритм работали режиссер-постановщик Денис Стульников, украинский дизайнер Иван Фролов, а также группа стиля Дмитрия Бондаря. Особо над стилем поработала группа Руслана Багинского.

Организатор шоу - ивент-компания Virus Music вместе с которыми Monatik также представили миру шоу Vitamin D во Дворце Спорта, а также тур стадионами Украины.

Впервые стадионное шоу Monatik было показано на телеканале"1+1". Специально к новогодним праздникам артист презентует его на своем канале в YouTube. Также Stadium Show Monatik Love It ритм 2019 будет идти на 1+1 на новогодние праздники.