Мальвина Чукля: биография и фото победительницы Топ-модель по-украински 3

Мальвина Чукля: биография, личная жизнь и фото / Новый Канал

Финальный 18 выпуск Топ-модели по-украински 3 прошел 27 декабря. В финале 3 сезона победила Мальвина Чукля - 25-летняя участница с мужем и крошечным сыном.

Как Мальвина Чукля прошла 3 сезон Топ-модель по-украински, и что известно о ней - в нашем материале.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински эксперты искали не только самую красивую девушку, но и настоящую музу. Ею стала 25-летняя Мальвина Чукля.

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Мальвина Чукля родилась на Буковине, прекрасно знакома с обычаями и языками не только Украины, но и Молдовы и Румынии. Кроме того, во время поездки в Турцию продемонстрировала знание турецкого языка.

На Топ-модель по-украински она пришла, чтобы доказать, что даже девушка из села может иметь стильный вид и хороший вкус.

Мальвина Чукля пошла на шоу, хотя у нее есть маленький сын и муж, который, по ее словам ревниво отнесся к некоторым испытаниям жены.

Мальвина призналась, как пошла на Топ-модель по-украински.

"В декабре она подала анкету на кастинг, а в феврале её уже ждали на интервью. Муж конечно офигевал от невероятности происходящего, но отпустил её на день, покорять столицу. Думаю он, как и она в принципе, не верили, что с этого что-то получится, но не хотели жалеть потом о неиспользованном шансе. "Ну поедет на денёк, попробует себя, да и вернётся домой! А мы с сыном будем верно ждать." - подумал глава семейства", - написала как-то Мальвина в Instagram.

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Мальвина Чукля / Instagram

Мальвина Чукля на момент начала шоу была просто мамой вы декрете, и мысли принять участие в шоу появилась случайно, ведь они всей семье смотрели шоу и раньше. А рождение ребенка способствовало решению девeшки.

Мальвина Чукля и сын / Instagram

"Мне было мало быть мамой в декрете. Захотелось изменить свою довольно монотонную жизнь. Сделать что-то из ряда вон, чтобы сын и муж мной гордились. Ведь я вроде и не глупая, и быстро учусь, люблю работать, но почему тогда топчусь на одном месте? Но я не знала, в каком направлении двигаться, как как именно изменить свою жизнь. И в тот момент увидела объявление о кастинге на Топ-модель по-украински. Мы с мужем смотрели все сезоны этого реалити Нового канала, и я подумала, почему бы и нет?", - говорит Мальвина.

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Мальвина Чукля призналась также, что давно мечтала о карьере модели - после 9 класса хотела пойти в модельную школу, но не сложилась финансовая ситуация, и она просто уехала на учебу из своего родного уголка.

На шоу Мальвина Чукля считала своей главной конкуренткой Катю Герасимчук, но она рано покинула шоу.

Мальвина Чукля Топ-модель по-украински 3: цирк без животных / Новый канал

На самом проекте, Мальвине Чукле некоторые испытания понравились больше, чем другие. Например, она в восторгей от дефиле на верблюдах в Турции.

"Проявила смекалку, и выехала на верблюде, сидя задом наперед. Сережа Никитюк и Соня Плакидюк выделили меня среди остальных девушек", - объяснила она.

Также ей по душе испытание Цирк без животных, на котором она получила отметку от партнеров - после того, как она примерила на себя образ матери,у которой отобрали ребенка, эмоции были лучше, чем у всех остальных девушек.

"Чтобы я погрузилась в образ, Соня Плакидюк предложила представить, будто у меня отобрали медвежонка. И меня прорвало. Считаю это съемку очень важной, возможно, с ее помощью мы донесли людям, что животные должны находиться на свободе, а не за решетками в цирке", - вспоминает девушка.

Кроме того, Мальвина осталась под впечатлением от испытания "за жизнь" с Настей Рудой, когда девушки позировали под куполом цирка.

Кроме почетного титула Мальвина выиграла 100 тысяч гривен, контракт с модельным агентством Kmodels, а также интервью и обложку для журнала Pink.