Мальвина Чукля: биография и фото победительницы Топ-модель по-украински 3

Мальвина Чукля победила в 3 сезоне Топ-модель по-украински. Что известно о Мальвине Чукле - ее биография, личная жизнь и фото - читай и смотри на Главреде.
Финальный 18 выпуск Топ-модели по-украински 3 прошел 27 декабря. В финале 3 сезона победила Мальвина Чукля - 25-летняя участница с мужем и крошечным сыном.
Как Мальвина Чукля прошла 3 сезон Топ-модель по-украински, и что известно о ней - в нашем материале.
В 3 сезоне Топ-модель по-украински эксперты искали не только самую красивую девушку, но и настоящую музу. Ею стала 25-летняя Мальвина Чукля.
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Мальвина Чукля родилась на Буковине, прекрасно знакома с обычаями и языками не только Украины, но и Молдовы и Румынии. Кроме того, во время поездки в Турцию продемонстрировала знание турецкого языка.
На Топ-модель по-украински она пришла, чтобы доказать, что даже девушка из села может иметь стильный вид и хороший вкус.
Мальвина Чукля пошла на шоу, хотя у нее есть маленький сын и муж, который, по ее словам ревниво отнесся к некоторым испытаниям жены.
Мальвина призналась, как пошла на Топ-модель по-украински.
"В декабре она подала анкету на кастинг, а в феврале её уже ждали на интервью. Муж конечно офигевал от невероятности происходящего, но отпустил её на день, покорять столицу. Думаю он, как и она в принципе, не верили, что с этого что-то получится, но не хотели жалеть потом о неиспользованном шансе. "Ну поедет на денёк, попробует себя, да и вернётся домой! А мы с сыном будем верно ждать." - подумал глава семейства", - написала как-то Мальвина в Instagram.
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Мальвина Чукля на момент начала шоу была просто мамой вы декрете, и мысли принять участие в шоу появилась случайно, ведь они всей семье смотрели шоу и раньше. А рождение ребенка способствовало решению девeшки.
"Мне было мало быть мамой в декрете. Захотелось изменить свою довольно монотонную жизнь. Сделать что-то из ряда вон, чтобы сын и муж мной гордились. Ведь я вроде и не глупая, и быстро учусь, люблю работать, но почему тогда топчусь на одном месте? Но я не знала, в каком направлении двигаться, как как именно изменить свою жизнь. И в тот момент увидела объявление о кастинге на Топ-модель по-украински. Мы с мужем смотрели все сезоны этого реалити Нового канала, и я подумала, почему бы и нет?", - говорит Мальвина.
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Мальвина Чукля призналась также, что давно мечтала о карьере модели - после 9 класса хотела пойти в модельную школу, но не сложилась финансовая ситуация, и она просто уехала на учебу из своего родного уголка.
На шоу Мальвина Чукля считала своей главной конкуренткой Катю Герасимчук, но она рано покинула шоу.
На самом проекте, Мальвине Чукле некоторые испытания понравились больше, чем другие. Например, она в восторгей от дефиле на верблюдах в Турции.
"Проявила смекалку, и выехала на верблюде, сидя задом наперед. Сережа Никитюк и Соня Плакидюк выделили меня среди остальных девушек", - объяснила она.
Также ей по душе испытание Цирк без животных, на котором она получила отметку от партнеров - после того, как она примерила на себя образ матери,у которой отобрали ребенка, эмоции были лучше, чем у всех остальных девушек.
"Чтобы я погрузилась в образ, Соня Плакидюк предложила представить, будто у меня отобрали медвежонка. И меня прорвало. Считаю это съемку очень важной, возможно, с ее помощью мы донесли людям, что животные должны находиться на свободе, а не за решетками в цирке", - вспоминает девушка.
Кроме того, Мальвина осталась под впечатлением от испытания "за жизнь" с Настей Рудой, когда девушки позировали под куполом цирка.
Кроме почетного титула Мальвина выиграла 100 тысяч гривен, контракт с модельным агентством Kmodels, а также интервью и обложку для журнала Pink.