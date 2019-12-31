Миллионы, иномарка и элитная недвижимость: какое наследство оставила Галина Волчек

Галина Волчек умерла 26 декабря 2019. Теперь россиян волнует, кто же получит ее наследство, и что именно попало в список наследства Галины Волчек.
Советская актриса Галина Волчек умерла в 86 лет в Москве после продолжительной болезни. После похорон сразу пошли слухи и сомнения по поводу наследства Галины Волчек и того, кто унаследует все ее имущество.
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Наследство известной советской и российской актрисы Галины Волчек оценили в 60 миллионов рублей (около 22 миллионов гривен), пишет КП
Ее наследство рассчитывали из приблизительных данных по декларациях.
В 2018 году Галина Волчек указала в декларации о доходах 16 миллионов рублей (около 6 миллионов гривен), а также имущество в виде автомобиля Lexus LS500 и московской квартиры площадью 75 квадратных метров.
Галина Волчек владела также и другой недвижимостью. В собственности у Волчек имелась недвижимость за пределами города: дом в закрытом коттеджном поселке Одинцовского района, что в Подмосковье.
Участок сейчас оценивается в сумму от 5 миллионов рублей, сам дом стоит в два раза больше. Волчек получила землю в подарок от знакомого предпринимателя, когда у нее начались проблемы с легкими и врачи посоветовали ей жить на даче.
Ранее актриса сообщала о том, что дом ей построил сын Денис Евстигнеев.
По официальным данным, все наследство Галины Волчек унаследует ее сын.
Напомним, Галина Волчек попала в больницу 23 декабря. У нее начались осложнения из-за пневмонии, и 26 декабря она умерла от отека головного мозга и легких. С Галиной Волчек прощались в кинотеатре Современник.