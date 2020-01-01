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Наталья Водянова выходит замуж: подробности

1 января 2020, 11:46

Российская модель и ведущая Наталья Водянова в Новогоднюю ночь призналась, что наконец выходит замуж

Наталья Водянова
Наталья Водянова / Instagram

Наталья Водянова таки выходит замуж за одного из самых богатых мужчин планеты Антуана Арно, с которым уже давно живет в гражданском браке, и с которым они завели двоих сыновей - Максима и Романа.

Наталья Водянова призналась в том, что выходит замуж за отца своих сыновей в Instagram в Новогоднюю ночь.

Наталья Водянова показала обручальное кольцо на фото.

"Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020 год у нас Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашими близкими Антуан Арно", - пишет она под фото.

Наталья Водянова
Наталья Водянова и Антуан Арно / Instagram

Судя по фото, кольцо - не производства компании Тиффани, которую семья не так давно приобрела. Было бы ещё романтичнее, если бы это оказалось фамильное украшение.

Поклонники с удовольствием начали поздравлять их приближающимся событием, и писать комплименты и одобрение такого решения.

Ранее американская актриса Шерон Стоун призналась, что ее забанили на сайте знакомств.

Наталья Водянова новости шоу бизнеса
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