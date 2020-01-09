В семье солистки Алиби случилось горе

Анна Завальская сообщила в трагедии в семье / Instagram

Анна Завальская вначале 2020 года вынуждена хоронить любимого человека.

8 января умерла бабушка Анны Завальской, о смерти которой она сообщает в своем Instagram.

"Сегодня воистину полный скорби день... когда весь мир переживает жуткую авиакатастрофу, мы переживаем Личную невосполнимую утрату... Последняя из наших бабушек и дедушек ушла. Боль не описать словами, ее лишь можно немного усмирить тёплыми молитвами за самую светлую, любимую и любящую нашу бабушку Галю, которой вдруг не стало и по которой я скучать буду Вечность.... Люблю до Неба и обратно. Покойся с миром, наш Ангел-Хранитель, ты в моем [сердце]", - пишет она.

Анна опубликовала фото со своей бабушкой.

Анна Завальска и бабушка / Instagram

Анна Завальска и бабушка / Instagram

В комментариях ей выражают соболезнования.

"Мои соболезнования, Ань.Утрату близких людей невозможно полностью пережить, но они навсегда остаются с нами, в нашей душе. Их частичка продолжает жить в нас...", "Вона завжди буде поруч,її серце б'ється у кожній із вас", "В нашей памяти они остаются на всю жизнь...", "Примите мои соболезнования.... Земля ей пухом и вечная память... она останется , пока вы живы, с вами!", - пишут ей.

"Спасибо каждому, эта поддержка бесценна", - ответила всем Анна.

Напомним, Алиби - украинский дуэт, который в 2000-е атаковал все хит-парады. Участницы коллектива - родные сестры Анна и Ангелина Завальские. В 2014 году девушки поставили дуэт на паузу, и каждая из сестер начала заниматься сольным проектом. В марте 2019-го Завальские сообщили о воссоединении, однако теперь группа называется The Alibi Sisters.