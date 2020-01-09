"Мурашки по коже": Серега посвятил стих жертвам Боинга МАУ

Серега написал пронзительный стих о сбитом в Иране Боинге МАУ / Reuters

Украиснкий исполнитель Серега после того, как стало известно о сбитом в Иране украинском Боинге компании МАУ, написал пронзительный стих, посвященный погибшим, их родственникам, и политической ситуации, которая привела к инциденту.

Серега посвятил погибшим на Boeing 737 в Иране стих, который опубликовал в Instagram.

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"боинг утром без всякого предупреждения

в облаках превратился в кровавый цветок

это все совпадение… все совпадение...

в этот день запустили турецкий поток

в терминале встречали без лиц привидения

губы тихо шептали... дочурка.. сынок

это все совпадения, все совпадения

в этот день запустили турецкий поток

все баланса земного как-будто бы ради

хомо эра за эрой друг друга теснят

эти хомо как прежде друг другу не рады..

между этими хомо как прежде резня

сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй

с той поры, как с деревьев спустились, дрожа

ни единого дня без обид и истерик

убивают друг друга, плодясь и множАсь

все как прежде, затейливых камушков ради,

ради шкур про запас и пещер видовых

Победителям жизни как прежде награды

самки, сладко текущие, зебры и львы

колесницы в багряном как солнце металле

и ковчеги с добром, что осметить нельзя

за кровавой баталией снова баталия

пешки падают в бездну по плану ферзя

и смеются одни, газ качая по трубам

и с надеждой в груди спать идут по ночам,

и рыдают другие, качаясь над трупами,

голосами дурными зовут палача

безопасным ремнем обнимая сиденье

кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг

это все совпадение.. все совпадение

написали в то утро ведущие СМИ", - написал Серега.

Под его постом написали много трогательных и сочувственных слов.

"Мурашки по коже от этого стиха, да уж...случайности -неслучайны..и все это чья то игра!((", "Как точно описано...очень жаль, что простые люди погибают из за амбиций дядек с портфелями.... Глупый мир, жадных уродов...", "...ужасно..". "Пронизывающе, все точно, все так", "Тонкая аналитика в красиво оформленном стихе о вечном и грустном... спасибо Вам за восприятие. Сильно. Погибшим Земля Пухом, а родным и близким - держаться. Соболезнуем всей Украиной", - пишут в комментариях.

Пока идет расследование трагедии, иранские власти утверждают, что Boeing 737 упал "по техническим причинам", также причиной падения называют "возгорание". Однако, пока не появятся результаты расследования, точно ничего не известно.

Главред собрал все подробности трагедии в одном материале.