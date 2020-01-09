  1. Главная
  3. Stars

"Мурашки по коже": Серега посвятил стих жертвам Боинга МАУ

9 января 2020, 13:01

Рэпер Серега Полиграф Шарикофф написал трогательный стих о жертвах сбитого в Иране украинского самолета МАУ.

Боинг, МАУ
Серега написал пронзительный стих о сбитом в Иране Боинге МАУ / Reuters

Украиснкий исполнитель Серега после того, как стало известно о сбитом в Иране украинском Боинге компании МАУ, написал пронзительный стих, посвященный погибшим, их родственникам, и политической ситуации, которая привела к инциденту.

Серега посвятил погибшим на Boeing 737 в Иране стих, который опубликовал в Instagram.

Читайте также"Помолитесь": появились фото украинок, погибших при крушении самолета МАУ в Иране

"боинг утром без всякого предупреждения

в облаках превратился в кровавый цветок

это все совпадение… все совпадение...

в этот день запустили турецкий поток

в терминале встречали без лиц привидения

губы тихо шептали... дочурка.. сынок

это все совпадения, все совпадения

в этот день запустили турецкий поток

все баланса земного как-будто бы ради

хомо эра за эрой друг друга теснят

эти хомо как прежде друг другу не рады..

между этими хомо как прежде резня

сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй

с той поры, как с деревьев спустились, дрожа

ни единого дня без обид и истерик

убивают друг друга, плодясь и множАсь

все как прежде, затейливых камушков ради,

ради шкур про запас и пещер видовых

Победителям жизни как прежде награды

самки, сладко текущие, зебры и львы

колесницы в багряном как солнце металле

и ковчеги с добром, что осметить нельзя

за кровавой баталией снова баталия

пешки падают в бездну по плану ферзя

и смеются одни, газ качая по трубам

и с надеждой в груди спать идут по ночам,

и рыдают другие, качаясь над трупами,

голосами дурными зовут палача

безопасным ремнем обнимая сиденье

кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг

это все совпадение.. все совпадение

написали в то утро ведущие СМИ", - написал Серега.

Под его постом написали много трогательных и сочувственных слов.

"Мурашки по коже от этого стиха, да уж...случайности -неслучайны..и все это чья то игра!((", "Как точно описано...очень жаль, что простые люди погибают из за амбиций дядек с портфелями.... Глупый мир, жадных уродов...", "...ужасно..". "Пронизывающе, все точно, все так", "Тонкая аналитика в красиво оформленном стихе о вечном и грустном... спасибо Вам за восприятие. Сильно. Погибшим Земля Пухом, а родным и близким - держаться. Соболезнуем всей Украиной", - пишут в комментариях.

Пока идет расследование трагедии, иранские власти утверждают, что Boeing 737 упал "по техническим причинам", также причиной падения называют "возгорание". Однако, пока не появятся результаты расследования, точно ничего не известно.

Главред собрал все подробности трагедии в одном материале.

Иран полиграф Шариков МАУ Серега
Сейчас вы просматриваете новость «"Мурашки по коже": Серега посвятил стих жертвам Боинга МАУ». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:09
"Опять дрочить, титьки видно, порнхаб": Катя Кищук показала грудь в развратной позе
14:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: коварная западня и торжество кошелька
13:52
Кровавое месиво: под Одессой жестоко избили ветерана АТО Видео
13:43
"Год – два": оккупанты в Крыму анонсировали новый амбициозный проект
13:23
Канал Порошенко проверят из-за выпадов Пояркова в сторону Зеленского Видео
13:20
Иран пригласил Украину, США и другие страны расследовать крушение Боинга МАУ
13:05
"Больше чем в 250 раз": в Одессе арестовали имущество сгоревшего колледжа
13:01
"Мурашки по коже": Серега посвятил стих жертвам Боинга МАУ
13:00
Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности трагедии Фото Видео
12:59
Названа сумма миллионных потерь Украины от запуска Турецкого потока
12:47
Жесткая месть врагу: в Иране опять пригрозили США
12:41
Бизнес-омбудсмен дал прогноз, когда экономика Украины достигнет уровня Польши
12:37
"Смертельная шутка": названа возможная причина гибели 15-летней девушки в Луцке Видео
12:22
"Помолитесь": появились фото украинок, погибших при крушении самолета МАУ в Иране
12:20
"Ох*ел, пи*арас": экс-игрок сборной Украины устроил драку на площадке Видео
12:09
На Сумщине в ДТП погибли мужчина и 9-летняя девочка Фото
12:06
В Нафтогазе объяснили, почему в январе упали объемы транзита газа в Европу Видео
12:04
Оскар 2020 пройдет без ведущего - официальное решение
11:59
Зеленского пригласили на Экономический форум в Давос
11:53
Американо-иранский конфликт: в Тегеране отказались мириться
11:52
В семье солистки Алиби случилось горе
11:30
Гриппом заболеют до 7 миллионов украинцев: озвучен тревожный прогноз
11:27
"Рейс в Лондон": пилот МАУ рассказал о роковой случайности Видео
11:27
В СНБО озвучили основные версии крушения Боинга в Иране
11:24
Стрела прошла насквозь: под Киевом чиновницу подстрелили из арбалета Фото
11:15
Звезда Лиги Смеха топлес обмазалась маслом и показала голую грудь
11:00
В Москве побахвалились и рассказали, почему достроят Северный поток-2
10:53
Суточный транзит газа РФ через Украину перевалил за 100 млн кубометров
10:44
В колонии Харькова ввели режим ЧП: что произошло
10:38
Надо ли готовиться к масштабной войне на Ближнем Востоке мнение
10:34
На Львовщине микроавтобус протаранил фуру: много погибших и пострадавших
10:29
Гороскоп на 9 января всех знаков Зодиака: "война", измена и желанная встреча
10:03
Крушение Боинга в Тегеране: очевидцы рассказали о героизме пилотов самолета МАУ Видео
10:00
Дети, удача и деньги – по чем бьет затмение 10 января – как уберечься Видео
09:58
Утрачена часть данных "черных ящиков" разбившегося в Иране Боинга МАУ
09:57
В Украине озвучили неутешительный результат запуска Турецкого потока
09:37
Курс доллара в Украине резко вырос
09:32
Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский почтил память погибших
09:10
США в Иране окончательно уничтожают остатки авторитета Путина мнение
08:59
Крушение украинского самолета в Иране: в Сеть слили новое видео Видео
08:54
У Трампа готовы мириться с Ираном, в Тегеране ответили
08:40
Катастрофа Боинга МАУ: в Иране назвали предварительную причину
08:40
Чем конфликт США и Ирана грозит Украине и всему миру мнение
08:26
В Кривом Роге авто на полной скорости раздавило толпу на "зебре": есть погибшие
07:58
"Не тема для хайпа и лайков": Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением Боинга в Иране Видео
07:29
"Тупая пи*да, грудь встала": Волочкова устроила порно-съемку и взорвала сеть
07:20
В Украине объявлен день траура по жертвам крушения Боинга в Иране
07:17
Иранский конфликт - история про жабу и гадюку мнение
07:15
"Где мушкетер?": Внучка Боярского бесстыже оголила огромную грудь
07:15
Вернула обратно: президент Эстонии "повернулась спиной" к Путину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять