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Рэпер Jah Khalib рассказал, как зарывал людей

10 января 2020, 16:32

Артист с друзьями подрабатывал на кладбище.

Jah Khalib зарывал людей
Jah Khalib работал на кладбище / Скриншот

Казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов (псевдоним Jah Khalib) рассказал, что в 16 или в 17 лет с друзьями подзарабатывал на кладбище - они копали могилы, зарывали людей.

Мамедов в авторской программе журналиста Дмитрия Гордона поделился, что копал могилы.

Собеседник сказал, что подрабатывал с друзьями на кладбище в выходные - они работали на похоронах, были кладовщиками, "закапывали людей".

"…Мы с друзьями хоронили людей. Копали могилы. Когда я переехал от родителей, сказав, что хочу жить самостоятельно, мне было то ли 16 лет, то ли 17, я только в универе начал учиться… Я работал на студии днем, после универа. А в выходные у нас доп. заработок был - мы ездили на кладбище…", - поделился артист.

Ранее сообщалось, что Jah Khalib записал песни с украинскими певицами - Анной Корсун (Maruv) и Сусаной Джамаладиновой (Джамала). Песни вошли в новый альбом рэпера - Выход в свет.  

кладбище Дмитрий Гордон Бахтияр Мамедов Jah Khalib
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