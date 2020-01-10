Рэпер Jah Khalib рассказал, как зарывал людей

Jah Khalib работал на кладбище / Скриншот

Казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов (псевдоним Jah Khalib) рассказал, что в 16 или в 17 лет с друзьями подзарабатывал на кладбище - они копали могилы, зарывали людей.

Мамедов в авторской программе журналиста Дмитрия Гордона поделился, что копал могилы.

Собеседник сказал, что подрабатывал с друзьями на кладбище в выходные - они работали на похоронах, были кладовщиками, "закапывали людей".

"…Мы с друзьями хоронили людей. Копали могилы. Когда я переехал от родителей, сказав, что хочу жить самостоятельно, мне было то ли 16 лет, то ли 17, я только в универе начал учиться… Я работал на студии днем, после универа. А в выходные у нас доп. заработок был - мы ездили на кладбище…", - поделился артист.

Ранее сообщалось, что Jah Khalib записал песни с украинскими певицами - Анной Корсун (Maruv) и Сусаной Джамаладиновой (Джамала). Песни вошли в новый альбом рэпера - Выход в свет.