Известный рэпер назвал украинского Тимберлейка

Дмитрий Монатик - украинский Тимберлейк, полагает Jah Khalib / Скриншот

Известный казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, который выступает под псевдонимом Jah Khalib, считает, что певец Дмитрий Монатик является украинским Джастином Тимберлейком (американский исполнитель).

Сейчас новый рэп исполняют сумасшедшие, просто беспредельные молодые пацаны, рэперы соединили в себе принципы поведения и музыки звезд рока, рассказал артист в авторской программе журналиста Дмитрия Гордона.

Собеседник подчеркнул, что Монатик исполняет не рэп. По его мнению, песни украинского певца - это больше поп, соул, фанк.

"…Он для меня Джастин Тимберлейк или Фаррелл (возможно, речь об американском певце Уильямсе Фаррелле - Ред.), и, я думаю, он это прекрасно знает…", - поделился рэпер.

Ранее Бахтияр Мамедов говорил, что в 16 или в 17 лет с друзьями подзарабатывал на кладбище - они копали могилы, зарывали людей. По его словам, на кладбище они также были кладовщиками.